Olly, l’incontro con una fan uscita dal coma grazie alle sue canzoni

Momento magico per il giovane cantante Olly e una sua fan, uscita dal coma dopo un mese grazie alle canzoni dell’artista.

Dopo aver duettato simpaticamente con Ultimo sulle note di ‘Balorda nostalgia’, brano con cui ha vinto Sanremo 2025, Olly è tornato protagonista grazie ad un incontro molto speciale avvenuto con una sua fan che a seguito di un incidente era rimasta in coma per circa un mese. La ragazza, Aurora, ne è uscita grazie alle canzoni dell’artista che ha avuto modo di incontrare proprio in queste ore.

Olly e la storia della fan Aurora

La musica di Olly, soprattutto i recenti successi, hanno emozionato e coinvolto migliaia di persone. Non solo il successo ‘Balorda nostalgia’ con cui l’artista ha vinto il Festival di Sanremo 2025, ma in generale diversi brani del ragazzo stanno contribuendo a dare grandi gioie al suo pubblico. In particolare è stata segnalata, anche dal Corriere della Sera, la storia di Aurora, una ragazza rimasta in coma per un mese dopo un brutto incidente.

Olly – www.donnaglamour.it

La ragazza, grande fan del cantante, è stata vittima di un sinistro che ha portato alla morte del fidanzato e al suo coma per circa un mese. A salvarla, come anticipato, la musica di Olly che proprio in queste ore ha avuto modo di incontrare.

Le emozioni di Aurora e l’incontro

“Dopo il grave incidente che mi ha coinvolto la scorsa estate, e che mi ha fatta finire in coma per un mese e poi mi ha costretta in riabilitazione finché non sono finalmente uscita dall’ospedale a dicembre, l’unica cosa che mi ha dato forza per continuare è stata la musica di Olly“, ha detto Aurora al Corriere della Sera.

La fan ha avuto modo anche di incontrarlo: “Sentirmi con lui come se fossi accanto al mio migliore amico e non al mio cantante preferito, è stata per me la cosa più importante”, ha detto ancora la ragazza raccontando le proprie emozioni su quanto avvenuto lo scorso 20 giugno, in occasione dell’Rds Summer Festival di Rimini. Una storia bellissima e che grazie anche alle immagini di quel momento è stata resa pubblica a tutti.