Come sta andando la storia di Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne? Una segnalazione ha mosso alcuni dubbi sulla coppia.

L’avventura sul trono di Uomini e Donne di Gianmarco Steri si è conclusa con l’uscita insieme a Cristina ma le voci sul conto dell’ex tronista non si placano. Oltre a quelle relative al suo ipotetico ruolo nella prossima edizione del Grande Fratello, ecco le indiscrezioni su quella che potrebbe essere una crisi con la sua dolce metà, a distanza di poche settimane dalla fine dell’avventura nel dating show di Canale 5.

Gianmarco Steri e le voci sulla storia con Cristina

Subito dopo la conclusione di Uomini e Donne e del suo percorso da tronista con la scelta di Cristina, le voci su Gianmarco Steri e la sua dolce metà si sono susseguite senza limiti. Diversi sono stati gli scoop, presunti o tali, in riferimento alla solidità o meno della coppia. C’è chi ha parlato di convivenza e chi, invece, ha visto i due in crisi.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Al momento non sappiamo veramente quale sia la realtà dei fatti ma certo è che i due continuano a far parlare. In particolare nelle ultime ore con una segnalazione che vorrebbe Steri insieme a degli amici in vacanza a Marbella.

La segnalazione e i dubbi sulla coppia

Dando uno sguardo al profilo Instagram di Alessandro Rosica, L’Investigatore Social, è stato possibile vedere una foto proprio dell’ex tronista impegnato in una vacanza con gli amici. L’esperto, sempre piuttosto informato sul mondo rosa e dello spettacolo ha scritto in un post a corredo di una foto che vede il ragazzo immortalato: “Gianmarco Steri a Marbella, senza Cristina. Qualcuno direbbe che questa è una perfetta vacanza da single. Avevo forse ragione?”.

In questo senso, Rosica non ha parlato di crisi o altro ma ha comunque fatto intendere che, vista la particolare circostanza, Steri stesse facendo una “perfetta vacanza da single” come a dire che con la sua Cristina ci sarebbero dei problemi. Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dire qualcosa o meno.