Jimmy Ghione e la giovane fidanzata: “Ha 27 anni ma è molto matura”

Intervista a tuttotondo per Jimmy Ghione: l’inviato di Striscia la Notizia ha parlato di lavoro, della ex moglie ma anche della giovane fidanzata.

Interessante intervista per Jimmy Ghione a La Repubblica. Diversi gli spunti forniti dall’inviato di Striscia la Notizia che ha avuto modo di parlare della sua carriera, dagli inizi ad oggi, ma anche di vita privata con la fine della storia con l’ex moglie e l’inizio di un’altra relazione con una ragazza più giovane di lui, Maria Laura De Vitis che già in passato aveva rilasciato delle dichiarazioni proprio sul loro rapporto.

Jimmy Ghione tra Striscia e l’ex moglie

Nel corso dell’intervista a Repubblica, Jimmy Ghione ha parlato di alcuni aspetti della sua carriera e dei vari lavori svolti prima di Striscia la Notizia. “Ho conosciuto una ragazza che faceva la modella. Sono andato in Florida da lei e poi lì mi sono messo a studiare recitazione. […] Ho fatto fotoromanzi e film dove mi si è visto pure il lato B […]”, ha aggiunto l’inviato del noto tg satirico di Canale 5.

Proprio sul suo lavoro e anche il fatto di essere “belloccio”, Ghione ha spiegato: “Purtroppo si dà per scontato che uno bello sia scemo e che non sappia fare le cose. Però, ecco, per distruggere quello stereotipo bisogna lavorare più degli altri. Per dimostrare che non è vero che, se hai un ruolo o hai una posizione, è solo perché sei bello. E posso dire che i miei ventotto anni a Striscia sono una testimonianza”.

La nuova fidanzata: le parole

Passaggi interessanti anche quelli legati alla sua vita privata, tra il matrimonio finito per il quale ha “sofferto come un cane”, fino alla nuova relazione con Maria Laura De Vitis, molto più giovane di lui. “Ci siamo conosciuti ad Aosta venticinque anni fa, lei lavorava nel mondo del calcio, io ero lì con altri giornalisti per una partita di beneficenza a Morgex. Poi ci siamo sposati. Ma il matrimonio è naufragato”, ha detto Ghione sulla ex moglie.

“Poi, dopo varie vicissitudini, ho conosciuto la mia attuale fidanzata, Marialaura: ha 27 anni ed è molto più matura di quello che dice la carta d’identità. Studia, fa laboratori di teatro, dizione, doppiaggio. Ma la vita è complicata in amore e non solo”.