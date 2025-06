Ha annunciato il suo ritorno alla musica dopo un periodo di assenza. Adesso Sangiovanni spiega cosa ci sia stato dietro la sua scelta sullo stop.

A febbraio dello scorso anno aveva deciso di prendersi una pausa dalla musica. Adesso, Sangiovanni è tornato e lo ha fatto più carico che mai, pronto a prendersi la scena con le sue qualità e la sua arte. Intervenuto al podcast Supernova con Alessandro Cattelan, l’ex volto di Amici ha motivato il perché della sua decisione passato, sottolineando alcune difficoltà avute.

Sangiovanni, come sta dopo la pausa dalla musica

Tornato alla musica con il brano Veramente, il giovane artista Sangiovanni ha spiegato ad Alessandro Cattelan durante il podcast Supernova come stia adesso dopo lo stop forzato avvenuto oltre un anno fa. “Io non suonavo live da tre anni, avevo fatto qualche ospitata ma da tre anni non facevo una cosa mia. È stato bello”, ha ammesso il cantante che è tornato ad esibirzi al MiAmi Fest. “Stare fermo mi ha disabituato a vedere le persone. Ora è come se ripartissi da zero”.

Parlando ancora del pubblico e delle sue emozioni: “Devo ricostruirmi il pubblico. Comunque mi sento abbastanza a mio agio. Nel corso del tempo molte persone, tra cui i miei amici, mi hanno chiesto come faccio ad esibirmi davanti a così tanta gente e paradossalmente è il momento in cui sono più tranquillo in tutto il lavoro che faccio”, ha raccontato ancora Sangio.

Il motivo dello stop

Entrando poi nel dettaglio dei motivi che lo hanno portato a fermarsi, il giovane cantante ha spiegato: “Mi sono fermato perché ero in una condizione di troppa poca energia per portare avanti questo lavoro e farlo con il sorriso”, ha ammesso. “Era una stanchezza fisica e mentale. […] Sono arrivato in un momento in cui ero più debole, per tante cose che sono successe, e non avevo la forza per riuscire andare avanti lo stesso”.