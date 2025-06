Veramente di Sangiovanni, il significato: “Nella mente non si spegne il tuo ricordo”

Qual è il significato di Veramente di Sangiovanni? I fan sperano che la canzone sia dedicata all’ex fidanzata Giulia Stabile.

Dopo Luci allo xeno, Sangiovanni conferma di essere tornato sulla scena musicale italiana con la canzone Veramente. Un brano scritto in modo diretto e intenso, accompagnato da una sonorità urban dai ritmi esotici. Scopriamo il significato e il testo.

Veramente di Sangiovanni: il significato della canzone

Uscita venerdì 13 giugno 2025, la canzone Veramente conferma il ritorno di Sangiovanni nel mondo della musica. Dopo una lunga pausa dovuta al burnout post Sanremo 2024, l’ex talento di Amici è pronto per tornare a dedicare anima e corpo alla sua professione. L’ultimo singolo, scritto da lui stesso con Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni, ne è la prova. Il significato, infatti, ruota attorno alle mancanze e ai desideri, alla leggerezza e alla profondità.

“Tutte quelle volte che ti ho perso

C’eri prima di tutti i concerti

Ti rivedi sempre nei miei pezzi

Ma che senso ha“.

Veramente è una confessione nuda e cruda di un uomo che ha perso la sua dolce metà. Non riesce a rassegnarsi alla rottura, il ricordo di loro due insieme è ancora troppo forte.

“La mia vita tu l’hai invasa

Come la luce di un faro

E mi cambiavi la giornata“.

Sangiovanni non ha svelato a chi è dedicata la nuova canzone, ma i fan più romantici sperano che le strofe siano per l’ex fidanzata Giulia Stabile, conosciuta ai tempi di Amici.

“Lo so, lo so, non ha senso dirtelo

Che sto annegando così da un po’

Ma ancora che ci spero

No, non torni più“.

Veramente ha un testo diretto e intenso, che si muove tra sonorità urban e ritmi esotici. Un brano perfetto per l’estate, che Sangiovanni ha buttato giù durante una vacanza a Tenerife.

Ecco il video di Veramente di Sangiovanni:

Veramente di Sangiovanni: il testo della canzone

Mi sentivo condannato

I tuoi occhi un’ora d’aria

Ma non mi hai mai giudicato…

Continua per il testo integrale