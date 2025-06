Significato del nome Antonio: origini, caratteristiche e onomastico 

Antonio è un nome di origine etrusca dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Antonio è uno dei nomi maschili più amati e diffusi in Italia, in particolare nelle regioni del Sud. La sua storia affonda le radici nella cultura etrusca: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue origini!

Significato : colui che affronta il nemico

: colui che affronta il nemico Origine : etrusca

: etrusca Onomastico : 13 giugno

: 13 giugno Varianti straniere: Anthony (inglese); Antoine (francese); Anton (tedesco); Antonio (spagnolo)

Significato e origini del nome Antonio

Le origini del nome Antonio sono molto antiche e vengono fatte risalire all’epoca gentilizia. Secondo la tesi più accreditata infatti questo nome deriva da quello della gens Antonia e in particolare dal termine latino Antonius, la cui origine è a sua volta etrusca.

Il significato di questo nome è molto incerto. Secondo alcuni, per il suo legame con la lingua etrusca Antonio potrebbe essere “colui che combatte il nemico” oppure “colui che fronteggia”. Altre fonti accostano invece il nome Antonio al termine greco “ánthos“, che vuol dire “fiore” oppure “fiorito”.

Onomastico e diffusione del nome Antonio

L’onomastico di chi porta questo nome si celebra il 13 giugno, in memoria di Sant’Antonio da Padova, religioso francescano spesso invocato contro la sterilità. In alternativa può essere festeggiato anche il 17 gennaio in memoria di Sant’Antonio abate, eremita egiziano.

Come detto, Antonio è in assoluto uno dei nomi maschili più diffusi e scelti dai neogenitori italiani per i loro bambini. La sua popolarità è particolarmente accentuata nelle regioni meridionali del Paese dove è molto sentito il culto di Sant’Antonio abate. Secondo i dati ISTAT, si tratta del terzo nome per diffusione sul territorio nazionale, preceduto solo da Giuseppe e Giovanni. La variante femminile Antonia è invece molto meno presente.

Curiosità e caratteristiche sul nome Antonio

Chi porta questo nome è un individuo pieno di energie e caratterizzato da un’innata curiosità, un esploratore del mondo a tutto tondo che non si tira indietro di fronte agli ostacoli. La sua intelligenza e capacità di leadership gli permettono di brillare in svariati campi, dalla scienza alla gestione aziendale. Inoltre Antonio è conosciuto per la sua lealtà e generosità, tratti che lo rendono un prezioso confidente e compagno.

Il colore associato ad Antonio è il giallo, tonalità sgargiante associata alla voglia di vivere e alla felicità. La pietra portafortuna è invece il topazio, gemma molto antica simbolo di coraggio e originalità. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 6, cifra simbolo di completezza ed equilibrio.

Personaggi famosi con il nome Antonio

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Antonio: