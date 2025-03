Significato del nome Giovanni: origini, caratteristiche e onomastico

Giovanni è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi più amati dai neogenitori italiani spicca sicuramente Giovanni, un nome che grazie alle sue radici e alla sua storia è diventato una scelta molto apprezzata e diffusa. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Significato : Dio è misericordioso

: Dio è misericordioso Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 24 giugno

: 24 giugno Varianti: John (Inglese), Juan (Spagnolo), Jean (Francese), Ivan (Russo), Johann (Tedesco), Yanni (Greco), Sean (Irlandese), Ian (Scozzese), João (Portoghese)

Significato e origine del nome Giovanni

Giovanni affonda le sue radici nella tradizione ebraica e deriva dall’antico nome Yochanan il cui significato è “Yahweh è misericordioso” o anche “dono o grazia di Dio“. La popolarità di questo nome in Italia si deve al culto di Giovanni Battista, profeta considerato il precursore di Gesù, e di Giovanni Apostolo, autore del Vangelo secondo Giovanni e del Libro dell’Apocalisse.

Onomastico e diffusione del nome Giovanni

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 24 giugno in onore di San Giovanni Battista. In alternativa può essere celebrato:

il 27 dicembre per San Giovanni Apostolo e Evangelista.

per San Giovanni Apostolo e Evangelista. il 31 gennaio per San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani

per San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani il 30 maggio per Santa Giovanna d’Arco, eroina nazionale francese

per Santa Giovanna d’Arco, eroina nazionale francese il 12 agosto per Santa Giovanna Francesca Frémyot de Chantal, religiosa francese.

Come anticipato, Giovanni è uno dei nomi più diffusi in Italia, preceduto solo da Giuseppe e seguito da Antonio. A seconda della Regione è possibile incontrarlo in una delle sue diverse varianti come Gianni, Ianni, Nanni o Vanni. Nonostante resti una delle scelte più apprezzate dai neogenitori, negli ultimi anni la sua popolarità è in leggero calo.

Caratteristiche e curiosità sul nome Giovanni

Chi porta questo nome solitamente presenta qualità come empatia, creatività, lealtà e un insaziabile desiderio di conoscenza. Giovanni è infatti una persona che crede moltissimo nell’amicizia e che è disposta ad aprire il proprio cuore al prossimo. La sua anima da artista lo porta ad avere spesso la testa tra le nuvole: i principali difetti di Giovanni sono il ritardo cronico e la difficoltà nel rispettare le scadenze.

Dal punto di vista lavorativo, chi porta questo nome potrebbe eccellere o nell’ambito delle libere professioni oppure in campi in cui possa dare sfogo al suo genio creativo come il cinema o la scrittura. Giovanni non è sicuramente adatto alla vita da ufficio o a carriere legate al mondo del diritto o della finanza.

Il colore associato a Giovanni è il giallo, tonalità sgargiante simbolo di forza ed l’energia. La pietra portafortuna è invece l’ambra, gemma associata all’ottimismo e alla passione. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 2, cifra che rimanda alla dualità tipica del suo carattere .

Personaggi famosi con il nome Giovanni

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Giovanni: