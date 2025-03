Cos’è la modalità tartaruga su WhatsApp, la personalizzazione che trasmette saggezza e pazienza

Avete già scoperto la modalità tartaruga su WhatsApp? Scopriamo cos’è, come funziona e qual è il suo significato.

Su WhatsApp è sbarcata una nuova personalizzazione che sta già riscuotendo successo. Si chiama modalità tartaruga e vanta una simpatica icona che sarebbe piaciuta tantissimo a Maurizio Costanzo, il più grande estimatore e collezionista delle testuggini. Vediamo cos’è, come funziona e, soprattutto, qual è il suo significato.

Modalità tartaruga su WhatsApp: cos’è e come funziona

Se Maurizio Costanzo fosse stato ancora in vita avrebbe probabilmente gioito per la modalità tartaruga di WhatsApp. Il marito di Maria De Filippi ha dedicato la sua esistenza alle testuggini, arrivando a collezionarle sotto forma di statuine e a regalarle ad amici e ospiti. Non solo, ha perfino scritto un libro in loro onore, La strategia della tartaruga: manuale di sopravvivenza. Tralasciando la passione del giornalista e conduttore, sapete cos’è la nuova personalizzazione dell’app di messaggistica?

La modalità tartaruga non è altro che una nuova funzionalità di Nova Launcher, un’applicazione di terze parti disponibile per dispositivi Android su Google Play Store. Il suo scopo, seppur estremamente elementare, è uno: sostituire il classico logo verde con l’immagine di una tartaruga. Una domanda sorge spontanea: a cosa serve? Fondamentalmente a nulla, se non a trasmettere un messaggio di saggezza, resilienza e pazienza, valori incarnati proprio dalle testuggini che nell’era della comunicazione istantanea sembrano essere andati persi. Poi, a detta di alcuni, il guscio dell’animale rappresenta il concetto di sicurezza digitale.

Come si attiva la modalità tartaruga

Per scaricare la modalità tartaruga sulla propria app di WhatsApp bisogna installare Nova Launcher, per ora disponibile solo per Android. Attenzione, però, perché l’applicazione non è ufficialmente supportata da Meta, quindi scegliete fonti affidabili, così da non mettere in pericolo il vostro dispositivo.

Una volta istallato il launcher, non si deve fare altro che selezionare un’immagine di tartaruga in formato PNG e seguire semplici passaggi per modificare l’icona di WhatsApp. Un modo creativo per personalizzare il proprio smartphone, ma ci auguriamo che serva anche come un appello: tornare a preferire i contatti umani rispetto a quelli virtuali.