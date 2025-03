Auto di Jannik Sinner: tre supercar per il talentuoso tennista

Jannik Sinner non ama soltanto il tennis, ma anche le belle macchine: possiede un’auto che è un vero e proprio bolide da 725 CV.

Anche se non ha passato l’esame di guida al primo colpo, Jannik Sinner ha sempre avuto una grande passione per i motori. A rallentare il conseguimento della patente è stato il test teorico, mentre su quello pratico non ha avuto alcun problema. Ovviamente, l’auto che ha deciso di acquistare non è un modello che può permettersi chiunque.

Che auto possiede Jannik Sinner? Tre bolidi da fare invidia

Della discrezione Jannik Sinner ha fatto il suo tratto distintivo. Non è soltanto un asso del tennis, ma anche una persona che è riuscita a restare concentrata sul suo lavoro senza farsi accecare dal successo. Non si vanta dei suoi traguardi e non sventola ai quattro venti i guadagni, tanto che raramente condivide le sue auto sui social.

Jannik, da bravo ambasciatore dell’Alfa Romeo, possiede una Stelvio Q4 Veloce. Una macchina di grande potenza, che grazie ai suoi 280 CV scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Il prezzo parte da 69mila euro. Questa, ovviamente, non è la sua unica quattro ruote. Sinner ha parcheggiata in garage anche una Audi RS 6 ABT Legacy Edition, modificata su sua richiesta per raggiungere 740 CV. Il costo va da 140mila euro in su, ma per le sue personalizzazioni dovrebbe aver pagato circa 250mila euro.

Quanto valgono le auto del tennista

Infine, Jannik Sinner dovrebbe possedere anche una Ferrari Purosangue. Un bolide da 725 CV, che raggiunge una velocità massima di 310 km/h. Il prezzo è esorbitante, circa 450mila euro. Insomma, il garage del tennista ha un valore non indifferente, intorno agli 800mila euro.