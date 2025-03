Marcella Bella ha una casa bellissima, che si trova in un posto incantevole: ogni angolo della dimora racconta qualcosa di lei.

Spaziosa, elegante e molto accogliente: potremmo descriverla così la casa di Marcella Bella. La cantante di Montagne Verdi vive da anni lontano dall’Italia, con il marito Mario Merello. Scopriamo dove si trova e com’è la sua dimora da sogno.

Marcella Bella: com’è e dove si trova la sua casa da sogno

Classe 1952, Marcella Bella è nata a Catania ma ha da tempo lasciato la Sicilia per vivere fuori dall’Italia. La sua casa da sogno, che divide con il marito Mario Merello sposato nel 1989, si trova a Ibiza. Nel corso di diverse interviste, la cantante ha raccontato di aver scelto l’isola più celebre delle Baleari perché somiglia molto alla sua terra natia e le consente di vivere in mezzo alla natura.

“È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano, dove non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d’ india“, ha raccontato in un’ospitata del 2023 a Domenica In. La casa, a più piani, si trova nel centro abitato, ma è dotata anche di un ampio spazio esterno. A colpire sono soprattutto i fiori e le piante, come il glicine che dal giardino si inerpica fino al tetto.

Non solo lo spazio esterno, Marcella ha curato fin nei minimi dettagli anche gli interni. Niente di sfarzoso, sia chiaro, ma ogni ambiente, seppur minimal, presenta dettagli particolari. Dal soffitto agli applique retro sulle pareti, passando per il parquet: la sua dimora è estremamente elegante.

Marcella Bella: una casa accogliente, anche per figli e nipoti

La casa di Marcella Bella gioca soprattutto con il contrasto tra il bianco e altri colori accesi, come il rosso. In una parte del salone, ad esempio, la linearità è rotta da due poltrone e una lampada da terra, ovviamente rosse. Sono bianche anche le scale che salgono ai piani superiori, ma il parapetto è in vetro.

In altre stanze il bianco è alternato ad un color aragosta, oppure con il grigio o il bianco perlato. Non mancano, poi, specchi o cornici dorati e comò o settimini in stile classico. Marcella ha mescolato alla perfezione lo stile moderno con quello più tradizionale.

La camera da letto è la stanza che Marcella condivide meno spesso sui social. I colori chiari dominano anche qui, ma ci sono anche dei tocchi in bronzo, come la statua, e alcune sue fotografie del passato in bianco e nero.

Nella seconda parte della sua vita, Marcella ha scelto di dedicarsi soprattutto alla famiglia. E’ anche per loro che ha scelto di acquistare una casa grande, in modo da poter ospitare figli, nipoti e parenti in qualunque momento. Ovviamente, i suoi adorati gatti sono compresi nel pacchetto.