Cosa significa sisu? Si tratta di una parola di origine finlandese che esprime un concetto molto profondo.

In un mondo che va sempre più veloce e in cui le sfide quotidiane sembrano spesso insormontabili, la cultura finlandese ci offre un profondo insegnamento attraverso il concetto di sisu. Questa parola indica uno specifico stile di vita con cui è possibile affrontare gli ostacoli che si incontrano sul proprio cammino. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua origine e sul suo significato!

Origine : dal finlandese

: dal finlandese Quando viene usata : per indicare la forza interiore

: per indicare la forza interiore Lingua : finlandese

: finlandese Diffusione: globale

Cosa significa la parola sisu?

La parola sisu è di origine finlandese e letteralmente potrebbe essere tradotta come “interno“. In realtà, però, esprime un concetto molto più complesso. Il sisu infatti non trova una corrispondenza diretta in altre lingue perchè è un termine che viene utilizzato per indicare una qualità umana universale: la forza interiore.

Per i finlandesi il sisu è una vera e propria filosofia di vita. Questa parola si diffuse diventando un inno di resilienza e perseveranza durante la la Guerra d’inverno del 1939-40 contro l’Unione Sovietica. All’epoca questo termine veniva utilizzato per incitare i soldati e tenere il loro morale alto nonostante le difficoltà del conflitto. Oggi il sisu indica l’attitudine delle persone coraggiose, dotate di grande forza di volontà e di tenacia e dai finlandesi è considerato uno stile di vita e un atteggiamento da coltivare quotidianamente.

Come allenare il sisu nella quotidianità

Ma come si può coltivare e rafforzare questa potente risorsa interiore? Il sisu si “allena” affrontando con coraggio le sfide quotidiane, uscendo dalla propria zona di comfort e imparando dalle difficoltà piuttosto che lasciarsi sopraffare da esse.

Questa pratica richiede di rispettare le decisioni prese, di accogliere il disagio come opportunità di crescita e di non essere scoraggiati dagli imprevisti. In altre parole, le avversità diventano terreno fertile su cui il sisu può fiorire e rafforzarsi, guidandoci verso un’esistenza più autentica e significativa.