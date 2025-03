Felici grazie al fluxing: ecco cos’è e come funziona il metodo finlandese

Cos’è il fluxing? Scopriamo come funziona il metodo finlandese per vivere felici senza farsi sopraffare dagli eventi.

I finlandesi sono maestri di vita, altrimenti non sarebbero mai stati eletti come la popolazione più felice al mondo. Considerando gli italiani si sono classificati dopo il 40esimo posto, è il caso di seguire il loro buon esempio per invertire la rotta. Scopriamo cos’è e come funziona il fluxing, il metodo finlandese per vivere sereni.

Fluxing: cos’è il metodo finlandese per vivere felici

Nel 2024, la Finlandia è stata eletta per il settimo anno consecutivo come il paese più felice al mondo. E’ assolutamente normale provare un pizzico d’invidia, specialmente se si è perennemente insoddisfatti della vita che si conduce, ma c’è sempre tempo per rimediare. Si potrebbe proprio partire dal metodo che i finlandesi adottano per essere felici, il fluxing. Comprendere cos’è non è difficile, al contrario lo è la messa in pratica.

Fluxing, infatti, indica la capacità di sapersi adattare all’incertezza della vita senza però perdere di vista il benessere personale. In altre parole bisogna imparare a pattinare sugli eventi, tenendosi alla larga da ansie, preoccupazioni e frenesie tipiche della quotidianità. In che modo? Mettendo sé stessi al primo posto, magari ritagliandosi del tempo libero da dedicare ad attività che regalano serenità, spensieratezza o semplice relax.

Come mettere in pratica il fluxing

Mentre la Finlandia è il paese più felice al mondo, seguito da Danimarca e Islanda, l’Italia si è piazzata al 41esimo posto. Visto questo risultato, forse vale la pena provare a mettere in pratica il fluxing. Come dicevamo in precedenza, però, il metodo è semplicissimo da spiegare, ma assai complicato da eseguire.

Bisognerebbe riuscire ad avere un controllo completo delle proprie emozioni, sia positive che negative, evitando che prendano il sopravvento. Ad emergere deve essere sempre la serenità, ma questo non significa che non bisogna essere mai tristi o amareggiati. Semplicemente, come ci insegna la mindfulness, si deve lasciare andare. Accettare ciò che si prova sì, ma restarvi aggrappati no.

E’ bene sottolineare, però, che i finlandesi si occupano molto della propria salute mentale. Riescono a ritagliarsi tempo libero, hanno fiducia nel prossimo e non si imbarazzano nel chiedere aiuto. Forse è proprio questo atteggiamento a renderli davvero sereni.