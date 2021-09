Cosa scrivere per fare gli auguri di 18 anni? Si può prendere spunto dalla letteratura, dalle canzoni e dalle citazioni più belle di sempre.

I 18 anni si attendono con ansia, inutile negarlo. Soltanto tempo dopo si capisce l’errore e si vorrebbe tornare ai 16. Ironia a parte, cosa scrivere per fare gli auguri di compleanno al festeggiato? Vietato essere banali, ma prendere spunto da frasi e citazioni è consentito. Diamo uno sguardo agli aforismi più belli di sempre.

Frasi per 18 anni: le più emozionanti

A 18 anni si diventa grandi: arriva la patente, si può andare a vivere da soli, si può votare e si può prendere qualsiasi decisione in modo arbitrario. Da questo momento in poi, tutto è sulle vostre spalle, sia in positivo che in negativo. E’ normale, quindi, che un augurio di 18 anni sia speciale. E’ come se iniziasse una nuova vita, quella dell’età adulta, e anche il bigliettino di compleanno deve contenere una frase all’altezza. Tra le citazioni più belle di sempre abbiamo:

La vita è come andare in bicicletta. Per rimanere in equilibrio bisogna continuare a muoversi. (Albert Einstein);

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu);

Sei giovane una sola volta, ma puoi rimanere immaturo per sempre. (Ogden Nash);

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln);

La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all’età di ottant’anni e gradualmente approdare ai diciotto. (Mark Twain);

La vita è un’enorme avventura: prendi il primo aereo e vivila fino in fondo! Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. (Cesare Pavese);

Aveva diciotto anni, e a quell’età se il cielo è azzurro vi ride negli occhi, e gli uccelli vi cantano nel cuore. (Giovanni Verga);

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello);

Diciotto anni. Quell’anno è nella mia vita come la vetta di un monte, poiché risvegliò in me la consapevolezza e mi fece comprendere le vicissitudini dell’umanità. In quell’anno rinacqui e, se una persona non rinasce, la sua vita resterà come un foglio bianco nel libro dell’esistenza. In quell’anno, vidi gli angeli del Cielo guardarmi dagli occhi di una splendida donna. Vidi anche i diavoli dell’inferno infuriare nel cuore di un uomo malvagio. Colui che non vedrà gli angeli e i diavoli nella bellezza e nella malvagità della vita sarà ben lontano dalla conoscenza, e il suo spirito sarà vuoto di affetto. (Khalil Gibran);

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. (Charles Darwin).

Ovviamente, alla frase che scegliete dovete aggiungere il classico buon compleanno 18 anni, altrimenti il bigliettino è incompleto.

Frasi compleanno 18 anni: le più originali

Le frasi per diciottesimo possono essere prese in prestito anche da ‘autori’ anonimi, magari persone che hanno condiviso sul web un pensiero scritto per qualcuno di caro. Naturalmente, sono ben accetti anche spunti personali, che magari potete aggiungere ad un biglietto auguri 18 anni già pronto.

Da oggi sei ufficialmente nel mondo dei grandi. Ti auguro una vita splendida e un felice compleanno!;

Oggi è un giorno speciale per te, in cui puoi decidere della tua vita, delle tue emozioni e delle tue avventure. Non aver paura se all’inizio qualcosa andrà storto, perché poi si aggiusterà tutto. Tantissimi auguri!;

Oggi è il giorno che oltrepassi la tua adolescenza, diventi maggiorenne e ciò significa molte più responsabilità. Mi auguro che lo trascorrerai con le persone a te care. Tanti auguri, ti voglio bene!;

Non sono gli anni della tua vita che contano ma la vita dei tuoi anni… auguri per i tuoi 18 anni;

Non preoccuparti se oggi piove, è il cielo che piange perché 18 anni fa ha perso una stella. Auguri!!;

Oggi per te non sarà una semplice festa, oggi per te sarà una favola in cui tu sei la protagonista come hai sempre sognato!!! Non pensare ad altro, pensa solo a divertirti e vedrai che la favola sarà a lieto fine… Tantissimi Auguroni!;

La gioia di ogni giorno, la felicità di andare avanti, l’armonia di crescere e essere allo stesso tempo consapevoli. Auguri di buon compleanno e un infinità di giorni di grandi scoperte e soddisfazioni;

Io che ti ho visto nascere, piangere, ridere, correre, soffrire, divertirti… ora ti vedo crescere sempre di più. 18 anni sono importanti, te li ho visti tutti e ti posso garantire che è un traguardo importante. Auguri!;

In questi 18 anni con la tua serietà, la tua dolcezza e la tua simpatia, hai dato immense soddisfazioni e lasciato un segno nei cuori dei tuoi familiari che ti adorano. D’ora in avanti lascerai un segno nel mondo;

Finalmente maggiorenne, non sei contenta? Però ti devo dire una cosa: prima o poi ti metteranno dentro… Buon compleanno!;

Hai raggiunto una meta importante della vita. Da piccolo dicevi che volevi avere 18 anni per essere libero ma a 60 anni dirai di voler tornare a quando eri piccolo!!;

Questo giorno non è un traguardo, ma una partenza verso una vita da vivere alla grande. Buon diciottesimo compleanno!;

Oggi entri nell’età adulta, ma conserva sempre un po’ del bambino che c’è in te, ti servirà per affrontare la vita con più leggerezza. Buon compleanno!.

Le frasi 18 anni speciali sono tantissime, per cui avete solo l’imbarazzo della scelta. Magari, prima di scrivere il bigliettino, pensate intensamente al festeggiato o alla festeggiata e lasciatevi guidare dall’istinto.