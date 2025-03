Achille Lauro: la scaletta dei concerti del tour 2025/2026

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025/2026 di Achille Lauro: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Achille Lauro è pronto per tornare a cantare per e con i suoi fan. Dopo l’avventura sanremese, l’artista si concede un tour 2025/2026 in alcune delle location più importanti del Paese: da Roma a Firenze. Vediamo tutte le date della tournée e le canzoni che porterà in scaletta.

Achille Lauro, le date del tour 2025/2026

Dopo il grande successo registrato all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone Incoscienti giovani, Achille Lauro si concede un tour 2025/2026 per regalare qualche ora di buona musica ai fan. La tournée toccherà alcune delle città più importanti d’Italia e sul versante dei biglietti si registrano già sold out. I concerti iniziano il 29 giugno 2025 in una location magica, il Circo Massimo di Roma, mentre la tappa conclusiva è fissata per il 21 marzo 2026 al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Nel corso dei concerti, Achille Lauro si esibirà con una scaletta composta da alcune delle canzoni più belle della sua discografia. Di seguito, tutte le date del tour 2025/2026:

29 giugno 2025 – Circo Massimo, Roma;

1 luglio 2025 – Circo Massimo, Roma;

4 marzo 2026 – PalaSele, Eboli (SA);

9 marzo 2026 – Palaflorio, Bari;

12 marzo 2026 – Kioene Arena, Padova;

14 marzo 2026 – Inalpi Arena, Torino;

16 marzo 2026 – Unipol Forum, Assago (MI);

20 marzo 2026 – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO);

21 marzo 2026 – Nelson Mandela Forum, Firenze.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025/2026

Achille Lauro porterà in scena nei concerti del tour 2025/2026 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: