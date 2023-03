Scopriamo quali sono i luoghi più felici del mondo e quelli in cui è possibile ritrovarsi per iniziare un nuovo cammino felice.

Spiegare il concetto di felicità è estremamente difficile. Ogni persona ha una sua idea che può essere utopistica o legata ad emozioni vissute nel passato. Spesso si scopre che la felicità è qualcosa che si è vissuto quando non si sapeva neppure di esserlo ma che rimane impressa nell’anima, dando sensazioni speciali ad ogni più piccolo ricordo che la riguarda.

A prescindere da ciò che la felicità è per ognuno di noi, è però inconfutabile che al mondo ci siano luoghi considerati più felici di altri. E ciò dipende spesso da un mix di ambiente, stile di vita e approccio alla stessa. Scopriamo, quindi, quali sono quelli considerati in assoluto più felici e perché sono così preziosi agli occhi di molti.

I luoghi più felici del mondo? Ecco alcuni dei paesi eletti nel 2023

Prima di addentrarci in quelli che sono i posti più felici del mondo, è interessante scoprire quali sono i paesi che sono entrati nella classifica del 2023.

ciliegi giappone

Al primo posto, ancora una volta, troviamo infatti la Finlandia che ricopre questo ruolo così importante ormai da sei anni. Un titolo che le spetta per via di diversi fattori che messi insieme pare siano in grado di creare la strada per la felicità. Tra questi ci sono l’ambiente, i luoghi incontaminati e rilassanti ma anche la generosità della gente, la voglia di divertirsi con cose semplici, il reddito, l’attenzione per la salute e la libertà di vivere la vita secondo le proprie inclinazioni.

Sempre secondo questa classifica, il secondo posto spetta alla Danimarca mentre il terzo all’Islanda.

I posti dove essere felici

Al di là di dove si vive, ci sono posti dove è possibile recarsi per trovare un po’ di felicità. E, anche in questo caso, alcuni sembrano essere più speciali di altri. Il denominatore comune resta però l’ambiente pacifico, con tanta natura intorno e che offre la possibilità di sentirsi liberi e di riscoprire le gioie più semplici che poi, diciamocelo, sono anche quelle che restano più impresse nel lungo tempo.

Ecco, quindi, che un luogo sicuramente felice è Nara, in Giappone, dove si può andare in giro per luoghi incontaminati e sacri ed incontrare per strada dei cervi che vivono lì e che si lasciano avvicinare senza problemi. Parlando sempre di natura e animali, c’è poi l’Australia dove si può andare per incontrare i quokka, piccoli animali che si dice siano sempre sorridenti e che, per questo, donino felicità a chi li guarda. Non mancano poi le Hawaii dove il tenore di vita è sempre altissimo e improntato sul benessere e su ciò che conta davvero per poter essere felici.

Anche il Costa Rica si rivela un luogo in grado di donare felicità e tutto grazie agli ambienti naturali che lo contraddistinguono. Ovviamente, nell’elenco appare sempre la Finlandia dove, tra aurora boleare, ambienti semplici e incontaminati e capacità di godere delle piccole cose, la felicità appare straordinariamente semplice da trovare.

Perché alla fine, ciò che accomuna tutti questi luoghi è proprio la capacità di metterci in contatto con il nostro io interiore, con la natura e con la possibilità di riscoprire quelle emozioni tanto semplici da provare quando si è bambini, e troppo spesso dimenticate da adulti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG