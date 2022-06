Finlandia: cosa vedere e cosa fare, come si vive e com’è la cultura tipica del popolo finnico.

La Finlandia è un Paese incredibile e unico che spesso viene ignorato. Situata tra i Paesi nordici, è una terra di laghi e foreste con una ricca storia e cultura. I finlandesi sono famosi per il loro amore per la natura, la forte etica del lavoro e il senso dell’umorismo. Ci sono alcuni motivi importanti per dover visitare questo splendido luogo almeno una volta nella vita. Scopriamone insieme tutti i segreti.

Perché andare in vacanza in Finlandia

Ecco alcuni motivi per cui tutti dovrebbero visitare la Finlandia almeno una volta nella propria vita. In primis, la Finlandia è il luogo ideale per fare esperienza della tradizionale cultura finlandese. Le persone locali sono calde e accoglienti, e si può godere di attività come la sauna, lo sci e il pattinaggio su ghiaccio. Ci sono anche molte interessanti feste tenute durante tutto l’anno.

Ragazza sauna relax

La Finlandia è poi un Paese storicamente molto sicuro e pacifico. I finlandesi sono noti per la loro natura leale, e i tassi di criminalità sono bassi. Questo la rende un ottimo posto da visitare con la propria famiglia.

Ma la Finlandia è anche un ottimo luogo per fare affari. Il costo della vita qui è relativamente basso, e si possono trovare numerose sistemazioni e opzioni di ristorazione a prezzi accessibili. Inoltre è un ottimo posto per imparare qualcosa sulla storia e la cultura della regione nordica più in generale. Il Paese è stato abitato fin dalla preistoria, ed ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della Scandinavia moderna.

Luoghi interessanti da visitare in Finlandia

Pur essendo un Paese relativamente grande (338.145 km²), la Finlandia non è densamente abitata, con una popolazione è di poco più di 5 milioni e mezzo di individui. Helsinki è la capitale e la città più grande della Finlandia. Qui puoi visitare la Cattedrale di Helsinki, la Piazza del Senato, il Museo Nazionale della Finlandia e altro. Ma nel resto del Paese puoi visitare le Isole Aaland, il Rovaniemi Santa Park, ovvero il parco della cittadina in cui, tradizionalmente, vive Babbo Natale, e molto altro. Insomma, la Finlandia è un posto bellissimo da visitare, e lo consigliamo vivamente!

helsinki finlandia

Cosa fare in Finlandia

Ecco alcune delle cose principali da fare in Finlandia, a partire da una bella passeggiata nella foresta. Questo Paese è un paradiso per i camminatori, con un numero infinito di sentieri da percorrere. Le foreste sono popolate da animali selvatici e da paesaggi mozzafiato, per cui non dimenticare scarpe da trekking e una macchina fotografica.

Ma è anche un Paese straordinario per chi ama pescare. La Finlandia è famosa per la sua eccellente pesca, e i laghi sono pieni di pesci. Se sei appassionato, ti divertirai un mondo qui. I più coraggiosi potranno poi andare a nuotare. La Finlandia ha alcuni dei migliori posti per nuotare al mondo, con limpide acque cristalline e spiagge sabbiose. Portati il costume da bagno e la protezione solare e preparati a una giornata indimenticabile. Attenzione però alle temperature, ovviamente.

Per i più curiosi, non può mancare una visita a un villaggio Sami. I Sami sono i popoli indigeni della Finlandia, e i loro villaggi tradizionali valgono una visita. Puoi apprendere cultura loro e vedere il loro peculiare stile di vita.

Infine, ti consigliamo di esplorare il paesaggio in macchina. La Finlandia è un ottimo posto per girare con l’automobile e le strade rurali sono ideali per una bella passeggiata. Assicurati di fermarti a guardare i piccoli villaggi e i laghi incantevoli. La Finlandia è un meraviglioso Paese con molto da offrire ai visitatori. Se cerchi un posto dove rilassarti e goderti la bellezza naturale del mondo, la Finlandia è proprio quello che fa per te.

Com’è la cucina in Finlandia?

Cosa ti viene in mente quando pensi alla cucina finlandese? Se la risposta è “nessuna cosa,” sei non solo in buona compagnia, ma possiamo dirti che la cucina finnica è spesso nascosta dalle sue vicine nordiche, la Svezia e la Norvegia, che hanno fama per avere migliori scene culinarie (e peraltro non senza merito). Tuttavia, la Finlandia merita comunque di essere esplorata per le sue proprie caratteristiche uniche e gustose.

Uno dei piatti finlandesi più popolari è il munkki, una sorta di brioche dolce che somiglia a una ciambella alla cannella. Ci sono molte varianti della ricetta, ma la versione più tradizionale contiene cardamomo, uvetta, e mandorle. Se cerchi qualcosa di più robusto, provate il poro, un piatto finlandese fatto con la carne di renna. Il poro viene servito con patate e la salsa di lamponi finlandese, un condimento popolare fatto da bacche selvatiche.

E se ti senti davvero avventuroso, puoi provare il kalakukko, un piatto tradizionale fatto con pesce e pasta di segale. La pasta è avvolta intorno al pesce e poi cotta in uno stampo a forma di pane. Quindi, se state cercando un nuovo avventuroso viaggio culinario, provate la cucina finlandese. Potreste essere sorprendentemente sorpresi di quanto è buona!

