Che cos’è Blinkoo? E’ un’app dedicata ai viaggiatori, destinata a diventare un must have per coloro che vivono con la valigia in mano.

In soli sei mesi, l’app Blinkoo è diventata il punto di riferimento di viaggiatori e tour operator. L’applicazione, destinata a diventare un must have per coloro che vivono con la valigia in mano, offre tantissimi video e infinite offerte in base ai propri gusti: vediamo come funziona.

Blinkoo: come funziona l’app dedicata ai viaggiatori

Nata soltanto sei mesi fa, l’app Blinkoo è diventata in pochissimo tempo uno strumento fondamentale per i viaggiatori. Fondata da Smeraldo Meminaj, è una vera e propria community che, ad oggi, conta 50.000 persone che vivono con la valigia in mano. L’applicazione vanta 9500 filmati contenenti consigli di viaggio, realizzati da più di 430 content creator. Settanta di questi sono viaggiatori professionisti parecchio conosciuti, come Giacomo Czerny, Positivitrip, Marcello Ascani, Theglobbers, Human Safari, Giovanni Arena, Stefano Tiozzo, Giulia Lamarca, Il SignorFranz, Miprendoemiportovia, Lorenzo Maddalena e in Viaggio col Tubo.

L’app Blinkoo non parla soltanto di viaggi per così dire famosi, ma illustra agli iscritti anche mete poco conosciute, che meriterebbero una visita. Pertanto, non è utile solo ai viaggiatori, ma anche alle economie locali. “Blinkoo è una sorgente infinita di nuove esperienze di viaggio vicine e lontane, sempre uniche, autentiche e possibili, funzionali anche alle diverse disponibilità di budget. Vogliamo essere lontani dal turismo di massa e valorizzare quei territori meno conosciuti, permettendo ove possibile anche una destagionalizzazione del turismo. E sulle mete più ambite e conosciute, diamo sempre una esperienza di viaggio diversa, portando in luce gli aspetti più sorprendenti e nuovi del luogo“, ha dichiarato Smeraldo Meminaj.

Blinkoo: un nuovo modo di vivere i viaggi

Non solo mete, l’app Blinkoo consente anche di scegliere ristoranti, siti storici, musei, parchi e qualsiasi altra cosa in base alle preferenze dell’utente. Non si viaggia a scatola chiusa, ma si ha la possibilità di dare uno sguardo grazie ai video caricati sulla piattaforma. Novantanove Paesi, 1950 città e più di 400 piccoli borghi italiani: grazie ad un algoritmo, l’applicazione mostra all’utente sia i filmati che le proposte di tour operator e fornitori di servizi turistici. Dulcis in fundo, Blinkoo è gratuita, sia per Android che per iOS.

Riproduzione riservata © 2022 - DG