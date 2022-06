Interrail, viaggiare in treno tra diverse destinazioni: cos’è, come funziona e i consigli per rendere indimenticabile il proprio viaggio.

Ormai tutti avrete sentito parlare di Interrail. Per quelli di voi che ancora non lo conoscono, Interrail è un pass ferroviario che vi permette di viaggiare in Europa in treno. È possibile scegliere tra un certo numero di diversi pass, in base alla durata del viaggio e ai Paesi che si desidera visitare. Interrail è una grande maniera di vedere tante destinazioni in Europa, senza dover spendere molto. Si può viaggiare durante il giorno o la notte, e si può anche utilizzare il pass per viaggiare sui treni ad alta velocità. Scopriamo insieme come funziona.

Come funziona Interrail

Interrail, come abbiamo detto, è un pass che permette ai turisti di viaggiare liberamente sulla maggior parte delle ferrovie europee. Ci sono diversi tipi di pass, a seconda dell’età e del numero di giorni di viaggio desiderati.

Viaggiare in treno

Ma come funziona Interrail? I pass Interrail sono validi per un determinato numero di giorni di viaggio entro un mese. Puoi utilizzarli per viaggiare su qualsiasi treno che fa parte della ferrovia europea, compresi i treni ad alta velocità come l’Eurostar.

Quali sono i vantaggi? Questi pass offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, e sono molto più flessibili dei biglietti ferroviari normali. Con un pass Interrail, puoi viaggiare ovunque e in qualsiasi momento tu voglia, senza dover prenotare in anticipo.

Vale la pena acquistare un pass Interrail? Dipende dal tuo budget e dai tuoi piani di viaggio. Se stai progettando di visitare molti differenti paesi, un pass Interrail può senz’altro farti risparmiare soldi. Tuttavia, se ti limiti a viaggiare all’interno di uno o due paesi, potrebbe essere più economico acquistare dei biglietti ferroviari normali.

Consigli per pianificare il proprio viaggio interrail

Ci sono molte ragioni per cui le persone scelgono di andare in vacanza. Alcune persone vogliono rilassarsi sulla spiaggia, mentre altri desiderano esplorare nuove culture e città. Prima di iniziare a pianificare il tuo viaggio, è importante decidere quali Paesi vuoi visitare. Puoi trovare un elenco di tutti i Paesi da poter visitare in Europa sul sito web di Interrail. Una volta che hai un elenco di Paesi da visitare, puoi iniziare a pianificare il tuo itinerario.

Quando pianifichi il tuo viaggio, assicurati di includere una varietà di attività. Puoi visitare una città per vedere i luoghi d’interesse, andare a fare una passeggiata sui monti o andare al mare. Devi anche tenere in considerazione quanto tempo hai a disposizione. Se hai solo una settimana, probabilmente ti limiterai a uno o due Paesi. Se hai due o tre settimane, puoi esplorare diverse zone. Una volta che hai il tuo itinerario pianificato, è tempo di prenotare i tuoi biglietti del treno. Puoi fare ciò sul sito web di Interrail. Assicurati di prenotare i biglietti il più presto possibile, perché tendono a esaurirsi velocemente. Infine, non dimenticarti di preparare la valigia! Assicurati di portare vestiti e scarpe comode da viaggio, così come una macchina fotografica per immortalare tutti i tuoi ricordi.

Le migliori destinazioni per un viaggio in treno

Tralasciando l’Italia, un Paese che per storia e cultura non può non essere visitato, ma che potresti già conoscere anche senza dover fare un viaggio Interrail, sono diverse le destinazioni che puoi prendere in considerazione. A partire dalla Spagna, un’altra meta popolare per i turisti. Questo paese è diverso e ha molto da offrire. Dalle spiagge della Costa del Sol alle scale di El Rocio in Andalusia, c’è qualcosa per tutti.

Non sottovalutare poi la Polonia. Se stai cercando una meta meno battuta, la Polonia è una grande scelta. Con il suo paesaggio drammatico e la sua affascinante storia, c’è molto da esplorare in questo Paese dell’Europa orientale. E poi i Paesi Bassi, un piccolo Stato pieno di cultura e storia. Amsterdam è una popolare destinazione per i turisti, ma ci sono anche altre città interessanti e villaggi da esplorare. Infine, fai un salto in Scandinavia, magari in Svezia. Questo Paese è una grande scelta per chi ama la natura, con i suoi paesaggi emozionanti e le sue foreste incontaminate. Stoccolma è una città bella, e ci sono anche molti piccoli villaggi da esplorare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG