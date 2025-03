Novità importanti per Sangiovanni che dopo la pausa forzata per sistemare il suo “disagio” ha deciso di condividere un videomessaggio per i fan.

Uno stop forzato per il suo benessere mentale aveva allarmato tutti i suoi seguaci poco più di un anno fa. Adesso, Sangiovanni sembra essere pronto a tornare, ricaricato e con nuovo entusiasmo. A renderlo noto è stato il diretto interessato tramite un videomessaggio che ha colto di sorpresa, piacevolemente, tutte le persone che lo seguono.

La pausa forzata di Sangiovanni

Poco più di un anno fa, Sangiovanni aveva raccontato un certo “disagio” che lo aveva portato a dire stop con la musica. Niente concerti, niente album. Silenzio e basta. Il cantante aveva scelto di prendersi cura di sé e fermarsi a riflettere sulle cose importanti. “A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”, aveva detto il giovane ex volto di Amici.

In quella occasione, il ragazzo aveva precisato che il suo non fosse un ritiro totale dalla musica ma solo una situazione momentanea: “Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti […]”.

Il ritorno alla musica: il videomessaggio

Ora è arrivato per Sangio il momento di tornare a fare musica. Tramite un videomessaggio, ecco il ragazzo uscire allo scoperto a cuore aperto: “Ciao raga, come state? Io bene. Sono contento di fare questo video per dirvelo. Sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere, a cantare“, le sue parole che hanno riempito di gioia il cuore dei suoi fan.

“Che dire, voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l’affetto che ho ricevuto veramente è stato bellissimo e spero di ricambiarlo presto. Spero di vedervi, mi mancate veramente tanto. Grazie anche agli artisti, alle persone dello spettacolo, tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo anche solo con un messaggio. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto. Siamo pronti, direi, per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme […]”, ha detto Sangio.