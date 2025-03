Dopo le parole di Fabrizio Corona su Papa Francesco, l’ex re dei paparazzi è finito nel mirino di Maurizio Casagrande. Il filmato.

Hanno fatto scalpore alcune dichiarazioni passate di Fabrizio Corona in merito alla presunta morte di Papa Francesco. L’ex re dei paparazzi aveva garantito, infatti, che il Pontefice fosse morto, cosa che ovviamente non è corrisposta a realtà. Adesso, proprio Corona è stato preso in giro dal noto attore Maurizio Casagrande che è diventato virale con un video pubblicato sui social.

Fabrizio Corona e le parole sul Papa

La figura di Fabrizio Corona è da sempre controversa. Oltre alle vicende di cronaca rosa, l’ex re dei paparazzi di recente ha iniziato a parlare anche di altre tematiche. In particolare hanno destato curiosità le parole su Papa Francesco, specie nel periodo in cui il Pontefice si trovava ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Nel periodo più critico, le fake news su Bergoglio si erano moltiplicate e ad alimentarle, va detto, era stata anche una presa di posizione molto forte di Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni importanti sul tema: “Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo io mi ritirerò a vita. Quest’immagine non uscirà mai perché il papa è morto”.

Il video ironico di Maurizio Casagrande su Corona

Per fortuna, Corona è stato smentito dai fatti con il Papa che si è mostrato ed è stato persino dimesso dal Gemelli. La gaffe del buon Fabrizio, però, non è passata inosservata e in queste ore, l’attore Maurizio Casagrande ha deciso di prenderlo in giro con un video molto divertente pubblicato sul suo profilo TikTok.

“Voglio dare un annuncio ufficiale: Fabrizio Corona è morto“, ha detto l’attore sorridendo. “Se nei prossimi due mesi dovesse apparire un video di lui, continuerò a fare l’attore, tanto ormai chi dice una cosa non la mantiene mai”, ha ironizzato ancora Casagrande prendendo ulteriomente in giro l’ex paparazzo per la gaffe sul Papa.