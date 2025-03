Tony Effe fa scalpore: il costo esagerato delle sue ballerine di cristalli

Non solo la location mozzafiato della Maldive, Tony Effe ha attirato l’attenzione per un accessorio decisamente curioso e prezioso indossato.

La vacanza alle Maldive di Tony Effe e Giulia De Lellis è stata accompagnata da diversi rumors. I due hanno fatto parlare perché, almeno inizialmente, avevano deciso di non mostrarsi insieme. Successivamente, invece, ecco tantissimi scatti di coppia compreso uno che ha evidenziato un accessorio molto particolare e prezioso indossato da Effe: un paio di ballerine di cristalli dal costo esagerato.

Tony Effe alle Maldive con Giulia De Lellis

Sono state giornate all’insegna delle voci e dei pettegolezzi per quanto riguarda Giulia De Lellis e Tony Effe. I due, infatti, hanno trascorso qualche tempo in vacanza insieme alle Maldive. Dopo alcuni rumors, i ragazzi hanno deciso di mostrarsi insieme facendo vedere location mozzafiato e momenti di tenerezza di coppia.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo ai profili social della coppia, ecco infatti diverse foto che riguardano questi giorni in luoghi magici tra sole, mare e piscine. Giulia e Tony sembrano fare sul serio e confermare un grande feeling parso evidente anche durante i mesi precedenti quando la donna ha sostenuto il rapper nella sua esperienza a Sanremo 2025.

Le ballerine di cristalli: il costo

Ad ogni modo, ad attirare l’attenzione durante il soggiorno alle Maldive, è stato anche un dettagli relativo all’outfit del rapper/trapper. Nello specifico un paio di ballerine di cristalli dal costo decisamente elevato. Stando a quanto riportato da Fanpage, Effe ha sfidato gli stereotipi indossando delle ballerine luccicose. A quanto pare sarebbe un modello firmato Alaia in pelle nera ma tempestato di cristalli silver. Tra i dettagli del modello, la punta tonda e il cinturino sul collo del piede. Per quanto riguarda il prezzo, stiamo parlando di ben 990 euro! Insomma, non certo alla portata dei “comuni mortali”.