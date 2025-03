Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè sono i giudici di The Voice Senior: ecco quanto guadagnano.

Uno dei talent show più seguiti della televisione italiana è senza dubbio The Voice, programma da cui sono nati anche degli spinoff come The Voice Senior in cui i protagonisti sono uomini e donne dai 60 anni in su. A condurre il programma è come sempre Antonella Clerici ma un ruolo di primo piano lo hanno ovviamente i quattro giudici nonché coach, senza i quali non sarebbe proprio possibile realizzare il programma per come lo conosciamo. Ma quanto guadagnano i giudici di The Voice Senior?

The Voice Senior: i giudici

Prima di vedere quanto guadagnano, vediamo chi sono i quattro giudici di The Voice Senior: a partire dalla quarta edizione sono Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Gli ultimi tre sono presenti sin dalla prima edizione mentre Arisa è subentrata ai Ricchi e Poveri, presenti nella terza edizione, che a loro volta erano subentrati a Orietta Berti che è stata presente nella prima edizione. Nella prima, invece, al fianco di Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè c’erano Al Bano e Jasmine Carrisi.

Arisa – www.donnaglamour.it

Quanto guadagnano i giudici di The Voice Senior

Le cifre esatte dei cachet previsti per i quattro giudici di The Voice Senior, ovvero Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, non sono state rese note. Secondo alcune indiscrezioni, però, i loro compensi sarebbero tra i 10.000 e i 15.000 euro a puntata.

Considerato che la quinta edizione di The Voice Senior, quella del 2025, è composta da un totale di 8 puntate, il compenso di ogni giudice sarebbe quindi compreso tra gli 80.000 e i 120.000 euro per il loro lavoro durante l’intera edizione. Solamente la seconda edizione, oltre alla quinta, è stata composta da otto puntate, tutte le altre sono state invece più brevi.