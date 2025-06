Cha Cha Twist di Riki e Lorella Cuccarini, il significato: “Anche stanotte vola”

Cha Cha Twist di Riki e Lorella Cuccarini promette di diventare un tormentone: scopriamo il significato e il testo.

A distanza di trent’anni dall’uscita del suo ultimo album, Lorella Cuccarini torna sulle scene musicali per accompagnare un’artista nato grazie ad Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Riki, con cui ha collaborato nella canzone Cha Cha Twist. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Cha Cha Twist di Riki e Lorella Cuccarini: il significato

Uscita il 13 giugno 2025, la canzone Cha Cha Twist vede Riki collaborare con Lorella Cuccarini. Scritto dallo stesso artista con Riccardo Scirè, il brano rievoca un’atmosfera anni Ottanta. Anche se il significato non è così profondo, l’invito che lancia agli ascoltatori è importante: godersi i momenti più semplici e reali della vita.

“A volte basta perdersi

Con qualche spritz

Con una hit

Me gustas tu“.

Cha Cha Twist parla della leggerezza tipica dell’estate, quando basta un tuffo al mare per dimenticarsi dei problemi. Un modo di vedere e vivere la quotidianità che forse dovremmo adottare anche durante la stagione invernale.

“Vedrai che anche stanotte vola

Dentro i juke box tra i rishow, i pedalò e i bar

Ballano un twist, ti ricordi come si fa“.

Il riferimento a La notte vola di Lorella, uscito nel lontano 1988, è chiaro, ma anche le altre citazioni di quel periodo, tra juke box e pedalò, non sfuggono. Cha Cha Twist di Riki feat. Cuccarini è destinato a diventare un tormentone. Il ritmo un po’ retrò è perfetto per animare la bella stagione, per scatenarsi sotto le stelle e sognare di vivere un’estate indimenticabile.

Ecco il video di Cha Cha Twist di Riki e Lorella Cuccarini:

Cha Cha Twist: il testo

Tu che mi porti a ballare

Io che dondolo ancora un po’

In un sogno retrò…

Continua per il testo integrale