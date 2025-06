Elisa: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Elisa: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Elisa è pronta a girare l’Italia in lungo e in largo con il suo tour 2025. Una serie di concerti con cui l’artista torna a esibirsi dal vivo per i suoi fan. L’esibizione “della vita”, così come l’ha descritta lei, è quella di Milano, ma le date da segnare in agenda sono anche altre. Scopriamole, insieme alla scaletta che porterà in scena.

Elisa, le date del tour 2025

Con il concerto evento del 18 giugno allo Stadio di San Siro, Elisa dà il via al suo tour 2025. La cantante si esibirà in alcuni dei palazzetti più importanti d’Italia, con una scaletta che di certo farà sognare i fan. La data zero, dopo lo show nel capoluogo lombardo, è fissata per l’8 novembre presso il Palaunical di Mantova, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 28 novembre all’Inalpi Arena di Tornino.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Elisa:

18 giugno – Stadio San Siro, Milano;

8 novembre – Palaunical, Mantova;

10 novembre – Unipol Forum, Milano;

17 novembre – Palaflorio, Bari;

18 novembre – Palasele, Eboli;

20 novembre – Nelson Mandela Forum, Firenze;

22 novembre – Unipol Arena, Bologna;

25 novembre – Palazzo dello Sport, Roma;

28 novembre – Inalpi Arena, Torino.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Elisa porterà in scena i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: