Il cantante Riki è sparito dalle scene musicali. Che fine ha fatto? Le rivelazioni inedite sul suo passato turbolento.

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, ha aperto il suo cuore in un’intervista al Corriere, raccontando il difficile percorso attraversato negli ultimi anni. Dopo anni di stop dalla musica, in cui il cantante è sparito dalle scene, Riki riappare per rivelare il periodo difficile affrontato. Scopriamo che cosa è successo.

La lotta di Riki contro la depressione

Il cantante ha rivelato di aver vissuto un periodo di profonda crisi emotiva iniziato durante la sua partecipazione a Sanremo 2020.

Proprio in quegli anni, Riki ha detto di essersi sentito perso e di essere scivolato nella depressione, tra momenti di apatia e mancanza di motivazione. “Non avevo il coraggio di ammettere che non stavo bene” ha confessato.

“Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino, infatti tante volte sfogavo la mia solitudine e la mia rabbia, la gabbia dorata in cui mi sentivo, nel mio essere impulsivo” ha rivelato durante l’intervista.

Sanremo 2020: un periodo buio per l’artista

Sanremo 2020 è stato per Riki un momento cruciale, segnato dalla sua crisi interiore.

“Ho fatto un po’ di cavolate. Dovevo per forza seguire le logiche del mercato e a un certo punto mi sono incagliato” ha rivelato il cantante.

Poi la confessione: “Volevo auto-sabotarmi“. Il cantante ha rivelato di non essersi sentito a suo agio sul palco dell’Ariston: “Ero asettico, non sentivo neanche la tensione“.

Sul suo futuro e un possibile ritorno a Sanremo ha dichiarato: “Me la giocherei in un altro modo, più maturo e consapevole, ma anche più bello, gentile e luminoso. Ma se non fosse, non importa. Si va pian piano“.

Ora il cantante vuole ripartire con la sua musica e prendersi cura della sua salute mentale.