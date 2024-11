Momenti di paura per Marco Baroni: l’allenatore della Lazio si sente male al ristorante: portato in ospedale d’urgenza.

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha vissuto momenti di grande paura nelle scorse ore. Mentre si trovava a pranzo in un ristorante di Gubbio, l’uomo ha avvertito un malore.

Il tecnico biancoceleste ha accusato un improvviso malessere durante il pranzo, che ha suscitato molta preoccupazione tra i presenti. A causa dei sintomi addominali forti, Baroni è stato subito trasportato in ospedale in ambulanza per accertamenti. La diagnosi finale è stata una congestione addominale, dovuta forse a un virus.

Le condizioni di Marco Baroni: come sta ora l’allenatore della Lazio

Secondo fonti vicine alla squadra e alla famiglia, Marco Baroni è stato dimesso dall’ospedale già in serata, dopo che i medici hanno verificato che il problema non era grave.

Una congestione addominale può essere causata da sbalzi di temperatura o da una digestione troppo rapida. Fortunatamente, la situazione si è risolta nel giro di poche ore, e Baroni ha potuto fare ritorno a casa, dove si è preso due giorni di riposo per recuperare al meglio.

Mister Marco #Baroni torna questa sera a Roma. Smaltito l'inconveniente notturno sta bene. Pronto a scendere in campo con i suoi ragazzi.#SSLazio — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) November 12, 2024

Preoccupazione e supporto: i messaggi dei tifosi per Marco Baroni

Non appena la notizia del malore si è diffusa, molti tifosi della Lazio hanno inviato messaggi di solidarietà e auguri di pronta guarigione all’allenatore sui social media.

Dopo il malore, Baroni ha ricevuto il permesso dalla squadra di prendersi qualche giorno di pausa, rinviando il ritorno a Formello.

L’allenatore biancoceleste dovrebbe essere pronto a riprendere gli allenamenti già mercoledì 13 novembre, quando la Lazio si ritroverà in campo per preparare le prossime partite di campionato. La breve pausa a Gubbio, inizialmente prevista come occasione di relax, si è dunque conclusa con un contrattempo, ma Baroni è ora in buone condizioni e pronto a tornare al lavoro.

Al momento l’allenatore non ha rilasciato dichiarazioni su quanto successo.