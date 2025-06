Aspre critiche ingiuste verso Stefania Orlando per alcuni contenuti social che l’hanno vista protagonista in costume. Ecco la sua risposta.

Ha parlato poche settimane fa del ritorno di fiamma nella sua vita privata. Adesso, Stefania Orlando si trova nuovamente al centro delle notizie del gossip per una questione piuttosto antipatica relativa a delle critiche ingiuste ricevute da qualche haters sui social. La showgirl si è mostrata in tutta la sua bellezza in costume, raccogliendo però qualche frase al limite dell’insulto.

Stefania Orlando: i contenuti in costume

Bellissima e con un fisico da fare invidia. Eppure, gli ultimi contenuti condivisi da Stefania Orlando non sono piaciuti a tutti. Alcuni giorni fa, la showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram un video nel quale si mostrava in bikini. Successivamente, ne ha pubblicato altri e pure un post con delle foto che la vedono sempre protagonista in due pezzi.

Stefania Orlando – www.donnaglamour.it

Tra i tanti commenti positivi che la donna, giustamente, ha ricevuto, va detto, ne sono spuntati alcuni di ben altro spessore nei quali è stata criticata e accusata di aver postato un contenuto di “cattivo gusto” facendo appunto riferimento al suo fisico e all’età (58 anni).

Le critiche e la risposta

La Orlando, con la solita solarità e semplicità, ha deciso di replicare con forza agli haters con una serie di commenti in risposta appunto alle parole degli odiatori sui social. “Wow, una donna nel 2025 scomoda addirittura gusto, pudore e buonsenso. Stiamo messi molto ma molto male”, ha scritto per replicare ad una utente al femminile.

E ancora: “Con la tua rabbia ingiustificata verso chi si sente tranquilla e serena nel postare un video in bikini, così come ce ne sono altri in tailleur o in jeans. L’età, già, dimenticavo che noi donne dobbiamo stare attente a non esporci troppo”, ha risposto la Orlando che ha poi proseguito facendo riferimento alle principali critiche e accuse che, spesso, lei e le donne in generale ricevono.

“Da giovani, perché altrimenti possiamo provocare, e da meno giovani perché altrimenti siamo ridicole. Povere noi. Vittime del bigottismo e della cattiveria, soggette a commenti lapidari, soprattutto femminili. Che stress”, ha concluso la donna della tv.