Gerry Scotti pronto a diventare nonno per la terza volta: il lieto annuncio

Una bellissima notizia per il famoso e amato conduttore Gerry Scotti, pronto a diventare nonno per la terza volta. L’annuncio.

Dopo aver confermato l’addio a Tu Si Que Vales spiegando anche i motivi, Gerry Scotti è tornato in queste ore protagonista delle notizie di cronaca rosa e dello spettacolo per ben altre ragioni. Il conduttore, infatti, è prontissimo a diventare nonno per la terza volta. Suo figlio Edoardo e la moglie Ginevra, infatti, stanno aspettando un altro bebè.

Gerry Scotti: tra lavoro e famiglia

Sono settimane di grandi movimentazioni tra lavoro e privato per Gerry Scotti. L’amato conduttore, infatti, è alle prese con dei cambiamenti nella propria vita professionale e non solo. Dopo aver confermato l’addio alla famosa trasmissione Tu Si Que Vales, infatti, per il presentatore sono in programma nuovi progetti.

Ma non solo. Infatti, lo stesso Scotti ha spiegato di recente a SuperGuida Tv di avere in programma il prendersi cura della propria salute e della propria famiglia. “Devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti“. Parole che, adesso, trovano anche una spiegazione ben più precisa e che è arrivata dai social.

Un nuovo arrivo in famiglia: l’annuncio

Come riportato da svariati media, infatti, il figlio del conduttore, Edoardo, e sua moglie Ginevra sono attesa del terzo figlio, ovvero del terzi nipote del presentatore. Dopo Virginia, nata nel 2020, e Pietro, nato nel 2023, pare che la famiglia del buon Gerry sia pronta ad allargarsi. Il conduttore quindi sta per diventare nonno per la terza volta. Al momento non sono ancora noti i dettagli perché sembra che Ginevra abbia pubblicato una storia su Instagram salvo poi rendere privato il proprio profilo. Staremo a vedere se i diretti interessati vorranno dire qualcosa in questo senso. Ad ogni modo non resta che fare gli auguri a tutta la famiglia, genitori in primis, nonni e zii poi…