Marco Mengoni, l’esibizione in lacrime dedicata alla compianta mamma

Grande emozione e ancora tanto dolore per Marco Mengoni dopo la perdita di sua madre. La reazione al concerto davanti ai fan.

Sono passati ormai diversi mesi dalla morte della madre di Marco Mengoni, la signora Nadia, ma evidentemente il dolore è ancora tanto per l’artista. Il cantante, infatti, durante il recente concerto a Lignano, in occasione del tour per l’Italia, si è lasciato andare alle lacrime mentre cantanva il brano “Luce”, dedicato proprio alla compianta donna.

Marco Mengoni e l’importanza della madre

Era il mese di settembre quando Marco Mengoni aveva comunicato a tutto il suo pubblico l’addio alla compianta mamma, la signora Nadia Ferrari. Un lutto terribile aveva colpito l’amato cantante italiano che aveva subito raccolto tantissimi messaggi d’affetto e vicinanza. Da quel momento, l’artista aveva scelto di stare lontano dal pubblico e trascorrere del periodo un po’ “da parte”.

Marco Mengoni – www.donnaglamour.it

Solo nelle ultime settimane il buon Marco aveva deciso di uscire allo scoperto e di parlare per la prima volta della donna. A Vanity Fair, l’artista aveva parlato di un enorme “buco nero” per descrivere il dolore. E ancora: “Era la persona che non dovevo perdere mai nella vita, a prescindere dal suo essere madre: con mamma Nadia, infatti, ci sono stati scontri, incomprensioni, mancanze… era Nadia a essere gigante. G-i-g-a-n-t-e”, erano state le sue parole.

Le lacrime al concerto: il video

Adesso, Mengoni è tornato protagonista con la sua musica e con mamma Nadia sempre nella testa e nel cuore come confermato la sua esibizione ricca di emozione al recente concerto. Cantando “Luce”, brano a lei dedicato, l’artista è scoppiato in lacrime e ha spiegato ai propri fan: “Questa canzone l’ho dedicata alla persona più importante della mia vita, la mia luce sempre e lo sarà per sempre. Grazie mamma, grazie“. Un momento davvero molto intenso che è diventato virale sul web e che ha visto il pubblico del cantante raccogliersi in tantissimi messaggi d’affetto e vicinanza.