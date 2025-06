Francesco Monte apre un negozio a Taranto e si reinventa dopo tv e musica. Nuova avventura per l’ex tronista.

Francesco Monte, ex tronista di “Uomini e Donne” e ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorprende ancora una volta i suoi fan. Dopo aver tentato la strada della televisione e della musica, Monte ha deciso di voltare pagina e dedicarsi a una nuova avventura nel commercio. L’ex personaggio tv è tornato a Taranto, sua città natale, per inaugurare un negozio dedicato all’oggettistica e alle carte Pokémon, un mercato in forte espansione e ricco di appassionati e collezionisti. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’inaugurazione e il sostegno dei fan

La nuova realtà imprenditoriale è stata presentata in grande stile. Francesco Monte, a suo agio davanti alla telecamera, ha girato in prima persona un video di presentazione per annunciare l’apertura del negozio e invitare curiosi e appassionati a scoprire questo nuovo spazio.

Al suo fianco, la compagna Isabella De Candia, con la quale è legato dal 2019, è stata presente e attiva sui social per supportarlo e interagire con i follower.

Il percorso di Francesco Monte nello spettacolo

La carriera di Francesco Monte è stata ricca e variegata: dal debutto come corteggiatore e tronista a “Uomini e Donne” fino alla partecipazione a reality come “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”.

In questi anni si è distinto anche nel mondo della musica e nel programma “Tale e Quale Show“.

Oggi, l’ex tronista sceglie di cambiare strada e lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria, coltivando una nuova passione e creando opportunità nel commercio locale. Sarà l’ultimo colpo di scena di Francesco Monte nel mondo del lavoro o sorprenderà ancora i fan con una nuova svolta nei prossimi anni? Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla sua carriera imprenditoriale.