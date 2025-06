Belen mette in vendita la sua Birkin Hermès e altre borse di lusso: il prezzo è da capogiro, scopri i dettagli.

Belen Rodriguez coglie ancora una volta tutti di sorpresa, stavolta non per le tensioni con la sorella Cecilia, ma per aver messo in vendita una parte della sua collezione di borse di lusso. La showgirl e conduttrice argentina, seguitissima sui social, ha infatti deciso di fare un “cambio armadio” e liberarsi di alcuni dei suoi accessori più pregiati. Tra questi spicca una Birkin 35 rossa di Hermès, una vera e propria icona nel mondo dei beni di lusso. Ma scopriamo il prezzo da capogiro della borsa messa in vendita dalla showgirl.

Una Birkin per veri collezionisti: il prezzo scelto da Belen

La Birkin, simbolo di esclusività e status, è ricercata da appassionati e collezionisti di tutto il mondo. In molti sono disposti a spendere cifre considerevoli pur di accaparrarsene una, tanto che esistono liste d’attesa e un mercato parallelo dei reseller dove i prezzi possono lievitare sensibilmente.

Come riportato da Today, alcuni hanno speso fino a 21 mila euro per una Birkin dal costo originale di poco più di 7 mila.

Belén Rodríguez – www.donnaglamour.it

La Birkin di Belen, messa in vendita sul suo profilo Instagram e su app di second hand, è proposta a 10.500 euro. Si tratta di una cifra considerevole, ma inferiore ai picchi toccati dal mercato dei reseller. Accanto alla Birkin, la showgirl ha messo in vendita altre borse di marchi come Valentino, Gucci, Yves Saint Laurent e Chloé, molte mai utilizzate e in condizioni praticamente nuove.

Borse in vendita: i motivi

La decisione di Belen di vendere alcuni dei suoi accessori rappresenta un’opportunità imperdibile per chi ama l’alta moda e cerca pezzi esclusivi a prezzi competitivi. In un mondo dove l’usato di lusso diventa sempre più ricercato, questa iniziativa conferma la tendenza e apre la strada a chi desidera possedere un pezzo di storia della moda.

Belen ha scelto di mettere in vendita questi articoli di lusso per fare spazio all’arrivo di tante nuove borse firmate che sicuramente lasceranno i fan a bocca aperta.