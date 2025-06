Belen e Cecilia Rodriguez: nuovi retroscena della lite per motivi economici e segnali di pace tra le sorelle.

Negli ultimi mesi il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez è stato al centro del gossip. Dopo settimane di indiscrezioni, emergono nuovi dettagli sulla lite che avrebbe raffreddato i rapporti tra le celebri sorelle argentine. Alla base del dissidio ci sarebbero motivi economici legati alla gestione delle loro attività imprenditoriali. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La lite tra Belen e Cecilia Rodriguez: affari e tensioni

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la frattura tra Belen e Cecilia Rodriguez sarebbe nata a causa di divergenze nella gestione del marchio di moda che le vede protagoniste insieme al fratello Jeremias.

Un business redditizio, fatto di abbigliamento e costumi da bagno, che avrebbe però acceso malumori tra le sorelle.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Pare che Belen avesse preso le distanze da alcuni progetti comuni, lasciando a Cecilia il peso maggiore nella promozione dei brand. Infatti, la minore delle Rodriguez sarebbe stata l’unica a presenziare agli ultimi shooting fotografici e a mantenere attiva la comunicazione social dei marchi.

I segnali di pace e la nascita della figlia di Cecilia

Nonostante le tensioni, qualcosa sembra cambiare. A far ben sperare i fan delle Rodriguez sono stati i recenti gesti di distensione: Cecilia ha infatti condiviso nelle sue stories Instagram alcuni contenuti legati al nuovo brand di make-up di Belen, mostrando un primo segnale di riavvicinamento.

A quanto pare, la pace sarebbe stata favorita dall’intervento di familiari e dalla prossima nascita della primogenita di Cecilia, attesa per l’autunno.

Seppur la pace non sia ancora del tutto consolidata, i segnali positivi fanno sperare in un ritorno alla complicità che ha sempre caratterizzato il legame tra Belen e Cecilia Rodriguez. La famiglia, e in particolare la nuova arrivata, potrebbe rappresentare il collante definitivo per lasciarsi alle spalle incomprensioni e tensioni legate agli affari.