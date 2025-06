Kasia Smutniak fiera della figlia Sophie Taricone: a 20 anni espone le sue opere d’arte in una mostra a Parigi.

Grande soddisfazione per Kasia Smutniak, che in questi giorni ha voluto condividere con i suoi follower un traguardo importante raggiunto dalla figlia Sophie. La giovane, nata dall’amore tra l’attrice e il compianto Pietro Taricone, ha appena 20 anni ma si è già fatta notare nel mondo dell’arte. Sophie Taricone ha infatti partecipato a una prestigiosa mostra collettiva a Parigi, esponendo le sue opere nella cornice della galleria al 43 di Rue Notre Dame de Nazareth, nell’evento artistico intitolato Elysion. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Sophie Taricone: talento tra pittura, fotografia e tatuaggi

Sophie ha sempre mostrato una passione per le arti visive, preferendo la fotografia e la pittura al mondo del cinema. La giovane artista si dedica anche ai tatuaggi, dimostrando una creatività e un talento poliedrico.

Durante la mostra parigina, Sophie ha curato personalmente l’allestimento del suo spazio espositivo, come si vede negli scatti che lei stessa ha pubblicato su Instagram.

Non è la prima volta che la figlia di Kasia Smutniak ottiene riconoscimenti per il suo lavoro. Infatti, già lo scorso febbraio era stata selezionata per una mostra collettiva internazionale presso la galleria Art Number 23 a Roma, dove era stata segnalata come uno dei talenti emergenti da tenere d’occhio.

Kasia Smutniak: “Sophie è più forte di quanto lo fossi io”

Intervistata di recente, Kasia Smutniak ha espresso tutto il suo orgoglio per la figlia, sottolineando la sua indipendenza e forza di carattere. “Sophie somiglia a sé stessa. Ha un’identità autonoma che è interessante osservare, mi sembra molto più forte di quanto non fossi io alla sua età. A vent’anni io ero in balia delle onde” ha raccontato l’attrice.

Anche in questa occasione l’attrice si è mostrata orgogliosa del nuovo successo della figlia, commentando il post con emoji di applausi.