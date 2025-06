Belen si confessa: “Sono single e casta”. Poi rivela la verità sui presunti dissapori con la sorella Cecilia.

Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi in cui ha trattato vari aspetti della sua vita, tra cui ciò che pensa del successo dell’ex marito Stefano De Martino. Ma non solo. Infatti, la showgirl argentina ha sorpreso tutti dichiarando apertamente: “Sono single e casta“. È la prima volta, ha spiegato, che vive un periodo così lungo senza un compagno: “Da settembre sono da sola. Non mi piace passare da un letto all’altro, mi sa di sporco” ha detto con estrema sincerità. Una dichiarazione destinata a far parlare. Ma scopriamo che cos’altro ha rivelato la showgirl.

Il dolore del passato e la rinascita personale

Le parole di Belen sembrano smentire le paparazzate che l’hanno ritratta in compagnia dell’ex Angelo Edoardo Galvano. Per la showgirl, però, si è trattato solo di incontri chiarificatori, nulla di più. Nessun ritorno di fiamma, insomma, per la conduttrice, che oggi appare concentrata su sé stessa e sulla sua evoluzione interiore.

Durante l’intervista, Belen ha affrontato anche il tema della depressione, una battaglia che ha già avuto modo di raccontare in passato. “La depressione è una malattia riconosciuta. Non faccio la vittima, ma ho portato pesi enormi sulle spalle” ha ammesso.

Un percorso difficile, aggravato dalla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ma che l’ha portata a una nuova consapevolezza: “Sono molto delicata e sulle scelte sono cambiata“.

Belen e Cecilia: la crisi tra sorelle

Uno dei punti più discussi è stato il presunto allontanamento tra Belen e la sorella Cecilia Rodriguez. Da mesi si vocifera che le due non si parlino più, e sui social l’assenza di interazioni non è passata inosservata.

Belen ha in parte confermato che tra loro ci siano stati dei litigi, ma ha precisato: “Siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non condivido tutto sui social, non sono il termometro dei rapporti“.

Ciononostante, le parole della showgirl non hanno convinto del tutto i fan. L’assenza di pubblici auguri per la gravidanza di Cecilia ha alimentato ulteriormente i sospetti. Eppure, Belen si è detta felice per l’arrivo della nipotina Clara Isabel, nome scelto in onore della loro amata nonna.