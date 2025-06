Alessandra Mussolini attacca duramente Al Bano per la frase sulla fan svenuta e la foto con l’attrice Sophia Loren.

Non si placano le polemiche attorno ad Al Bano Carrisi dopo quanto accaduto durante un suo recente concerto. Una spettatrice è svenuta tra il pubblico, e il cantante pugliese, nel tentativo di risvegliarla, ha urlato più volte attirando l’attenzione. Ma a far discutere è stata una frase successiva, pronunciata dallo stesso artista: “Per la signora devo dire che una piccola cura dimagrante ci starebbe bene“. Ma Alessandra Mussolini non ha apprezzato le sue parole e lo ha attaccato duramente.

La reazione di Alessandra Mussolini: “Povero Al Bano? Ma su dai…”

La frase ha sollevato un’ondata di critiche, fino ad approdare nella puntata de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano. In studio, tra le opinioniste, c’era Alessandra Mussolini, che non ha nascosto il suo sdegno: “Povero Al Bano? Ma su dai. Ma cosa c’entrava dire che la donna doveva fare una dieta? Quella sviene e tu le dici che deve dimagrire? Non puoi dire a una persona che si deve mettere a dieta!“.

L’ex deputata ha definito il momento “negativo” per l’artista, aggiungendo che, se fosse successo a lei, avrebbe trovato la frase profondamente offensiva.

Al Bano Carrisi – www.donnaglamour.it

Ma questo non è stato l’unico motivo dietro la sua ostilità. Matano ha indagato e la Mussolini ha ammesso di avere un risentimento personale nei confronti del cantante: “Se ce l’ho con Al Bano? Sì, ho certi denti avvelenati con lui che sembro un vampiro. Per quella foto, quella con mia zia Sophia Loren“.

La foto, diventata virale, ritrae Al Bano, Sophia Loren e un terzo uomo. Secondo la Mussolini, la pubblicazione dello scatto sarebbe stata una scelta imposta, non condivisa. “Quella foto girerà per sempre e non è stata tolta. Non mi è andata giù” ha spiegato.

La replica di Al Bano: “Mi sento tradito”

Carrisi, dopo la diffusione della fotografia, ha chiarito tramite Ansa di non essere stato lui a condividere l’immagine: “Era una foto privata, fatta per la famiglia. Con Sophia Loren c’è una grande amicizia, ma non era destinata alla pubblicazione. Per me è un tradimento“.

Nonostante il chiarimento, pare proprio che Alessandra Mussolini non abbia creduto fino in fondo alle parole del cantante, e non intende perdonarlo, almeno per il momento.