Una dama di Uomini e Donne chiede 500 euro per un’intervista: il racconto del blogger Lorenzo Pugnaloni scatena la polemica.

Nel vivace universo di Uomini e Donne, le sorprese non mancano mai. L’ultima riguarda una dama del trono over che, secondo quanto riportato dal noto blogger Lorenzo Pugnaloni, avrebbe chiesto ben 500 euro per rilasciare un’intervista. Una richiesta che ha sollevato un polverone sui social e nel mondo del gossip, soprattutto perché l’identità della dama coinvolta resta per ora segreta. Ma scopriamo tutte le indiscrezioni.

Il racconto social di Lorenzo Pugnaloni

A diffondere la notizia è stato proprio Pugnaloni tramite una Instagram story. Il blogger, tra i più attivi nel documentare retroscena e curiosità legate al programma di Maria De Filippi, ha spiegato: “Avevo in mente un’intervista con una signora, una Dama. Inizialmente sembrava esserci stato un ok ma si doveva decidere quando. Poi, mi arriva un vocale in cui questa signora mi dice che lei, essendo una professionista, chiede un compenso di 500 euro“.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Una pretesa insolita nel contesto delle interviste legate a programmi televisivi, soprattutto considerando che la maggior parte dei protagonisti di Uomini e Donne rilascia dichiarazioni gratuitamente o per visibilità.

Per il momento Pugnaloni ha scelto di non condividere il nome della dama in questione, ma non sono mancate le ipotesi dei fan.

Il trono over, tra popolarità e pretese da VIP

La vicenda richiama altri casi simili in cui influencer o ex concorrenti di reality show hanno chiesto compensi per partecipare a eventi o pubblicare contenuti promozionali. Un fenomeno che mette in discussione il confine tra notorietà televisiva e professionalità nel mondo dell’informazione.

Intanto, la stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Gianmarco Steri, che ha lasciato il trono classico insieme a Cristina Ferrara. Il trono over ha salutato il pubblico con alcune storie concluse e altre rimaste in sospeso. L’attesa ora è per il ritorno del dating show a settembre, quando nuovi e vecchi volti torneranno a cercare l’amore sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi e del pubblico affezionato.