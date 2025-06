Gianmarco Steri lascia il trono ma potrebbe tornare a Uomini e Donne con un nuovo ruolo all’interno del dating show.

Dopo aver concluso il suo percorso da tronista accanto a Cristina Ferrara, Gianmarco Steri potrebbe presto tornare a far parte di Uomini e Donne in una veste del tutto inedita. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza sui social, per l’ex tronista si starebbe aprendo una nuova opportunità professionale dietro le quinte del celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Da tronista a hair stylist: il nuovo ruolo di Gianmarco Steri

Stando alle indiscrezioni, Gianmarco potrebbe essere inserito nello staff del programma come hair stylist già a partire da settembre. La notizia, rilanciata anche dall’influencer Deianira Marzano, ha immediatamente acceso l’attenzione dei fan di Uomini e Donne, curiosi di scoprire come si evolverà questa possibile collaborazione.

📣 Per Gianmarco Steri (apprezzatissimo da tutta la squadra di #UominieDonne) potrebbero aprirsi le porte come hair stylist del fortunato programma da Settembre.#AscoltiTv pic.twitter.com/cbUqlWLBpX — Che aria tira❔ (@cheariatira) June 3, 2025

Non si tratterebbe di un ritorno nel parterre, ma di un ruolo tecnico legato alla sua esperienza nel settore dell’hairstyling.

Una scelta che sembra perfettamente in linea con le competenze professionali di Gianmarco Steri, noto per il suo background come parrucchiere e hair expert.

Un salone di bellezza con Cristina Ferrara nel cuore di Roma

Le novità non finiscono qui: sempre secondo le fonti, Gianmarco e Cristina starebbero lavorando all’apertura di un salone di bellezza nel centro di Roma. Il progetto vedrebbe la coppia impegnata in una nuova avventura lavorativa condivisa, unendo così vita privata e professionale.

Il salone, a quanto pare, sarà incentrato su servizi di hairstyling e trattamenti beauty, sfruttando la notorietà acquisita grazie al programma.

Anche se Gianmarco Steri ha lasciato il trono, il suo legame con Uomini e Donne sembra tutt’altro che concluso. Il dating show si conferma ancora una volta non solo come un’opportunità per trovare l’amore, ma anche come un trampolino di lancio per nuovi percorsi di vita e carriera. Ora resta solo da attendere conferme ufficiali: il pubblico è già pronto ad accogliere Gianmarco in questo nuovo ruolo.