Tananai e Sara Marino si sono lasciati dopo tre anni d’amore. L’architetta cerca una nuova casa, l’annuncio inaspettato.

Dopo settimane di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, sembra ormai certa la rottura tra Tananai e Sara Marino. A confermare indirettamente la fine della loro storia è stata proprio l’architetta, attraverso un post pubblicato su Instagram. La notizia ha colto di sorpresa i fan del cantante che ormai da tempo si erano affezionati alla sua compagna di vita. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Tananai e Sara Marino: l’annuncio della rottura

L’immagine pubblicata da Sara Marino, che ritrae un biglietto con la scritta “Casa di Sara” posizionato in una cesta trasparente, è accompagnata da una didascalia eloquente: “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto“.

Tananai – www.donnaglamour.it

La coppia, insieme dal 2021, aveva deciso di convivere circa un anno fa. Un passo importante, raccontato anche dallo stesso Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, durante un’intervista al Corriere della Sera, dove aveva definito quella scelta come “Un passo significativo, bello e complesso“.

Il post pubblicato da Sara ha generato numerosi commenti e messaggi di affetto da parte dei fan, che si interrogano sul futuro sentimentale dell’artista e attendono sviluppi.

Tananai e Sara Marino: l’inizio e la fine della loro storia

Nata a Milano nel 1997, Sara Marino è laureata in architettura al Politecnico di Milano e lavora oggi come interior architect and designer. Sebbene riservata sulla sua vita privata, è molto attiva sui social, dove ha lasciato intendere ai suoi follower che la storia con Tananai è giunta al capolinea.

In diverse occasioni il cantautore milanese aveva parlato della relazione con affetto e profondo rispetto. Durante una conversazione nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, aveva sottolineato quanto Sara avesse avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso di crescita personale e professionale: “Mi ha aiutato molto – ha detto il cantante -. Lei c’è sempre stata, anche nei momenti difficili. È una ragazza molto intelligente e sensibile“.

Parole che ora suonano ancora più intense alla luce della rottura.