Belen commenta il successo di Stefano De Martino e spiazza con le sue dichiarazioni: “Per arrivare ha deciso cosa sacrificare”.

Belen Rodriguez ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi, dove si è raccontata senza filtri. La showgirl argentina ha affrontato diversi temi personali, tra cui il rapporto con la sorella Cecilia, la sua recente solitudine sentimentale, la maternità, ma soprattutto ha lanciato parole pungenti sul successo dell’ex marito Stefano De Martino. Scopriamo che cosa ha detto.

Il successo di Stefano secondo Belen: “Ha deciso cosa sacrificare”

Tra i passaggi più discussi dell’intervista, quello dedicato a Stefano De Martino ha fatto particolarmente rumore. “Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anche io vorrei un uomo che mi faccia sentire ‘la fidanzata di’ per una volta” ha dichiarato.

Belén Rodríguez – www.donnaglamour.it

E ha aggiunto con tono tagliente: “Poi ci sono tanti modi per arrivare, ognuno decide cosa sacrificare“. Una frase che sembra alludere a scelte professionali che hanno avuto un prezzo anche nella sfera privata.

Durante l’intervista, Belen ha anche parlato del periodo buio che ha attraversato: “Dopo 20 anni ho finito la forza. Ho vissuto momenti duri e non torni più come prima. Ora ho i piedi per terra“. Lontana dalla televisione per motivi di salute mentale, la conduttrice ha scelto un’estate più intima: una vacanza in Sardegna con i figli e alcune amiche, definendola “una vacanza materna”.

Belen su Chiara Ferragni, Elodie e Diletta Leotta

Non sono mancati i commenti sulle donne più in vista del momento. Su Chiara Ferragni, Belen ha detto: “È facile salire, ma si cade altrettanto in fretta. Se mostri una famiglia felice e poi emergono gli altarini, manca la coerenza“.

Su Elodie ha sottolineato l’importanza di essere coerenti tra messaggi e immagine pubblica. Invece, riguardo a Diletta Leotta, ha difeso la sua scelta di esprimere sé stessa anche attraverso il corpo, pur riconoscendo che “Ci sono prezzi da pagare“.