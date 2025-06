Cosa filtra sul futuro della giornalista e conduttrice di Belve su Rai 2, in queste ore è stato svelato un’importante indiscrezione.

Ha avuto grandissimo successo con un’altra stagione di Belve su Rai 2 nella quale non sono mancati i colpi di scena e persino le presunte intervista saltate. Stiamo parlando, ovviamente, di Francesca Fagnani per la quale in queste ore sono arrivate possibili novità in vista del futuro e del suo rapporto con la tv di Stato.

Francesca Fagnani: il successo di Belve e Belve Crime

Non ci sono dubbi sul fatto che Francesca Fagnani e Belve siano una garanzia per la Rai e nello specifico per Rai 2. La giornalista e conduttrice, infatti, ha portato a termine con successo un’altra edizione della trasmissione con le sue interviste articolate, ironiche e pungenti e si appresta a tentare il colpaccio anche con Belve Crime, appuntamento dedicato ad alcuni dei fatti di cronaca più noti in Italia.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

L’abilità della padrona di casa, e un format classico ma mai banale, ha portato la trasmissione di Rai 2 a fare record di ascolti e soprattutto a trovare sempre pareri positivi da parte dei telespettatori. Forse, anche per questo, la Rai ha deciso di andare avanti con la Fagnani anche in futuro.

Il futuro deciso: la novità in casa Rai

In queste ore, infatti, stando a quanto si apprende da Adnkronos, pare che la giornalista e la tv di Stato abbiano trovato un accordo per proseguire insieme anche in futuro. La Fagnani avrebbe detto “sì” al rinnovo di contratto per altri due anni con la Rai. Secondo Adnkronos, la donna “ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai. Per la prossima stagione sarebbe previsto anche un incremento delle puntate di Belve per la conduttrice e ideatrice del format, oltre al possibile ritorno di Belve Crime”. A questo punto non resta che attendere conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.