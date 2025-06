Cosa sta succedendo tra Belen e Olly? Sui social il siparietto non è passato inosservato: ecco i messaggi tra la showgirl e il cantante.

Le vicende legate alla famiglia di Belen Rodriguez, specie il presunto rapporto teso con Cecilia, sono sempre all’ordine del giorno. Ora, però, ad aver attirato l’attenzione dei fan dell’argentina è stato un particolare “corteggiamento” che la donna ha fatto verso il giovane cantante Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025 con ‘Balorda nostalgia’.

Belen con la fede al dito

Quando si tratta di attirare l’attenzione, Belen Rodriguez non è assolutamente seconda a nessuno. L’argentina, infatti, nelle ultime ore è stata protagonista di diverse notizie legate alla sua situazione sentimentale. Data single, la showgirl aveva sorpreso tutti andando a mostrarsi nuovamente con la fede al dito.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Il gesto era stato notato da tutti i suoi seguaci e la diretta interessata aveva a più riprese spiegato il motivo dietro questa scelta di indossare nuovamente l’anello. In primis la Rodriguez aveva affermato di essere sposata con se stessa. Successivamente aveva tenuto a precisare che il gioiello fosse legato alla madre e quindi che avesse una importanza affettiva di un certo livello.

Il “corteggiamento” a Olly: i messaggi

Ora, però, ecco la bella Belen tornare al centro dei rumors per un particolare “corteggiamento”… a Olly, vincitore di Sanremo 2025. L’argentina, nelle sue ultime stories su Instagram, ha taggato proprio il cantante facendogli capire di essere “pazza” delle sue canzoni, da lei utilizzate come sottofondo per pubblicizzare i propri prodotti. “Olly mi prenderà per pazza ma non riesco a smettere di ascoltarlo!”, ha scritto l’argentina.

Il cantante, dal canto suo, ha replicato condividendo la storia di Belen e dicendosi assolutamente contento di questa situazione. L’argentina ha quindi ricondiviso a sua volta la risposta dell’artista aggiungendo un cuore rosso. Impossibile non notarlo…