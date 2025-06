Il curioso aneddoto su Stefano De Martino e il suo passato, prima del grande successo da conduttore. Il racconto del volto tv.

Siamo abituati a vederlo su Rai 1 e non solo alle prese con avventure lavorative di grande successo oltre che sempre in mezzo a qualche avvistamento a tema gossip. Eppure, prima di arrivare in alto, Stefano De Martino ha dovuto fare i conti con diverse prove. Una di queste è stata la scuola di Amici dove a “combattere” con lui c’era stata Alessandra Celentano. Proprio la maestra ha raccontato alcuni aspetti del rapporto con l’attuale conduttore.

Alessandra Celentano e la crescita dei suoi allievi

Intervenuta al podcast di Marcello Sacchetta, ‘In Camerino’, Alessandra Celentano ha raccontato il suo approccio al lavoro ed in particolare alle modalità di insegnamento ai suoi allievi tra cui, in passato, c’era stato appunto anche Stefano De Martino. La prof ha spiegato come i suoi sistemi abbiano portato gli ex studenti ad avere successo.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

“Io ho un po’ la mania del perfezionismo, però non penso di aver sbagliato perché ho avuto tanti riscontri da parte di ragazzi che, al momento hanno sofferto e mi hanno detestato, ma poi hanno capito quasi sempre”, ha detto la Cele. “Mi hanno ringraziato, hanno preso la strada giusta e queste sono grandi soddisfazioni. Praticamente tutti lavorano, primo ballerino, solista, corpo di ballo, ma lavorano tutti”.

Il retroscena su Stefano De Martino

Tra questi allievi, come detto, c’è stato anche l‘attuale conduttore di Affari Tuoi del quale la Celentano ha un ricordo ben preciso: “Con Stefano abbiamo avuto degli scontri pazzeschi. C’è stata un’occasione dove mi ricordo che lui si buttò per terra incredulo di quello che avevo detto. Io avevo un’idea su di lui e lui faceva fatica ad accettarla. Poi come sempre avevo ragione“.

La maestra si è poi detta molto felice della carriera di Stefano che apprezza molto: “Lo ritengo molto bravo e versatile”, ha aggiunto la prof.