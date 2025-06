Totti alla cresima della figlia di Noemi: spiccano due grandi assenti

Famiglia riunita, ma non al completo, per la cresima della figlia di Noemi Bocchi. Presente Francesco Totti ma spiccano due assenze.

Dopo il traguardo a livello scolastico raggiunto da Chanel Totti, ecco un altro momento davvero importante nella vita di uno dei membri della famiglia allargata Totti-Bocchi. La figlia di Noemi, Sofia, ha ricevuto il Sacramento della Cresima e l’occasione è stata perfetta per organizzare una festa bellissima in una location magica dove, però, si sono fatti sentire alcuni “assenti”, almeno così pare.

La figlia di Noemi festeggia la Cresima: i dettagli

Nelle scorse ore è stato possibile scoprire che la figlia di Noemi Bocchi, Sofia, ha ricevuto il Sacramento della Cresima. Dando uno sguardo ai social della donna, infatti, ecco le immagini dolcissime del momento speciale vissuto dalla ragazza e da tutta la famiglia. Per l’occasione è stata anche organizzata una bellissima festa.

Francesco Totti e Noemi Bocchi – www.donnaglamour.it

Secondo quanto si apprende anche da Fanpage, il party è stato celebrato nella spettacolare location della terrazza dell’hotel Bulgari a Roma. Qui non sono mancate decorazioni e la giusta atmosfera per rendere la serata unica e indimenticabile.

La festa: chi c’era e chi no

Come anticipato, alla festa ha preso parte anche Francesco Totti che non ha voluto far mancare la propria vicinanza a Sofia, figlia della compagna Noemi, appunto. Presenti all’evento anche la piccola Isabel, figlia dell’ex capitano della Roma e della Blasi e Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti.

In questo senso, almeno stando alle foto fino ad ora condivise sui social, hanno destato curiosità le assenze illustri degli altri due figli di Totti: Cristian, appunto, e Chanel. Pare che i due non fossero presenti ma non vi è certezza su questo. Indubbiamente, al netto della bellissima famiglia allargata che si è creata, nel caso in cui l’assenza dei due figli maggiori di Totti fosse confermata, questa farebbe discutere.