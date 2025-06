Il dolore di Enzo Paolo Turchi: “Ho odiato i miei genitori, ecco perché”

Importanti confessioni private da parte di Enzo Paolo Turchi a ‘La Volta Buona’. Il noto coreografo ha parlato del rapporto con i genitori.

Da poco aveva raccontato alcuni aspetti della sua vita di coppia con Carmen Russo. Ora, invece, Enzo Paolo Turchi è tornato sulla sua infanzia difficile ed in particolare sul rapporto con i suoi genitori che, come noto, non è stato affatto facile. L’uomo, senza giri di parole, a ‘La Volta Buona’ ha ammesso di essere arrivato persino ad odiare sua madre e suo padre.

Enzo Paolo Turchi: l’infanzia difficile

Come già svelato in passato, nel corso della sua infanzia, Enzo Paolo Turchi ha dovuto fare i conti con diverse problematiche in famiglia. Non solo quelle legate alla povertà ma anche ad un rapporto non perfetto tra i suoi genitori. “Io a 7-8 anni non avevo nessuno da abbracciare. Non avevamo manco il letto a casa”, aveva detto l’uomo a ‘La Volta Buona’.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo – www.donnaglamour.it

In quella circostanza in tv, Enzo aveva pure aggiunto: “Mia madre andava via e io e i miei fratelli restavamo soli. Un grande dolore. Io oggi capisco cosa è stato per lei perdere due figlie”.

Il controverso rapporto con i genitori

Adesso, nella trasmissione di Rai 1 con Caterina Balivo, Turchi ha allargato il quadro della situazione parlando anche di suo padre: “Ho odiato i miei genitori e oggi vorrei chiedergli scusa. Mio papà picchiava mia madre. Io ero piccolo e mi nascondevo sotto il tavolo”, ha svelato il coreografo. “A casa non avevamo la luce. Io restavo solo mentre i miei fratelli andavano in giro a cercare lavoro”.

Tra gli altri dettagli della sua vita, Enzo Paolo ha aggiunto: “Facevo le pulizie in una bisca. Con i pochi soldi che guadagnavo mi compravo un panino. Mia madre? Lei spariva e tornava dopo una settimana. Un giorno mi ha iscritto a un concorso di danza al Teatro San Carlo”, e in quel gesto ci fu quasi un senso di riscatto vista la carriera che poi è riuscito a fare Turchi.