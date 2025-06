Elodie torna al centro della polemica social per il suo ultimo scatto nudo. Sotto al post si scatenano critiche e ironia.

Dopo il concerto allo stadio San Siro, e la seconda tappa del tour a Napoli, Elodie è di nuovo al centro dell’attenzione dei social dopo aver pubblicato un nuovo scatto di nudo integrale sul suo profilo Instagram. La cantante romana, abituata a provocare e giocare con la propria immagine, è finita nell’occhio del ciclone per una foto firmata dal fotografo Attilio Cusani. L’immagine, che la ritrae sdraiata e coperta solo dalle mani, è stata accolta da oltre 300mila like, ma soprattutto da una pioggia di critiche e commenti al vetriolo. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Elodie: critiche e sospetti di foto ritoccata

Il post è diventato virale nel giro di poche ore e tanti utenti si sono chiesti se la foto fosse stata ritoccata.

Frasi come “La schiena è modificata, si vede” e “Ma è una cantante o una modella?” hanno invaso la sezione dei commenti. Altri ancora hanno accusato Elodie di puntare sulla nudità per guadagnare visibilità e hype: “Se canti, perché devi mostrarti nuda?“, “Ma questa canta o fa calendari?“, si legge sui social.

La polemica è arrivata a coinvolgere persino Laura Pausini, che durante un suo concerto si è presentata sul palco con un grembiule raffigurante un corpo in intimo, lanciando una frecciatina indiretta a chi, come Elodie, si mostra frequentemente in pose provocanti. Un episodio che sembra aver diviso ulteriormente i fan e l’opinione pubblica.

Elodie e la sua visione del nudo come espressione artistica

Non è la prima volta che Elodie finisce nel mirino per aver utilizzato la nudità come strumento espressivo. Già in passato aveva dichiarato: “Uso anche il nudo per fare la differenza. E sì, sono caruccia“. Parole che continuano ad alimentare dibattiti e riflessioni sul confine tra arte e provocazione nel mondo della musica.

Se molti utenti hanno reagito con disapprovazione, altri l’hanno presa con ironia, scherzando sulla scenografia e sulla posa della cantante.