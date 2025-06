Amendola lancia stoccate a Elena Sofia Ricci e altri assenti de I Cesaroni. La replica piccata dell’attrice accende infiamma i social.

La nuova stagione de I Cesaroni è ormai alle porte e, durante la presentazione dei prossimi episodi, Claudio Amendola non si è risparmiato nel lanciare stoccate ad alcuni dei grandi assenti del cast originale. Nel mirino sono finiti in particolare Elena Sofia Ricci, Max Tortora e Alessandra Mastronardi, assenti dal rilancio della serie nel 2026.

La replica piccata di Elena Sofia Ricci

Amendola ha chiarito che la produzione e la regia non hanno escluso nessuno. “Nessuno di loro è uscito dalla serie per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci” ha affermato, aggiungendo che “a un certo punto gli attori hanno deciso che questi personaggi non li soddisfacevano più” e che “le porte sono sempre aperte, ma non abbiamo bisogno di nessuno“.

Qui il video dell’attacco di Amendola.

Ma non è tardata ad arrivare la replica dell’attrice.

A stretto giro è arrivata la reazione di Elena Sofia Ricci, che sui social ha condiviso una citazione sulla lealtà e il rispetto dei legami umani e professionali.

“Chi ti vuole bene, non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Prima di amarti, ti rispetta“, è stata la frase postata dall’attrice, interpretata da molti come una risposta diretta e piccata ad Amendola.

Le reazioni dei fan e l’attesa per la nuova stagione

Le parole dei due attori hanno infiammato i social e diviso i fan de I Cesaroni, tra chi supporta la compostezza e l’eleganza della Ricci e chi invece si schiera con la franchezza di Amendola. Al momento nessuno dei diretti interessati è tornato sulla vicenda, lasciando sospeso il clima di tensione che accompagna l’attesissimo rilancio della serie.

La nuova stagione de I Cesaroni debutterà nel 2026 e, nonostante le assenze illustri, si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.