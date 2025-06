Romina Power si dissocia dal concerto di Al Bano in Russia e critica la scelta di cantare Felicità : “Non è il momento per cantarla”.

Romina Power rompe il silenzio e decide di prendere pubblicamente le distanze dal concerto che Al Bano Carrisi ha tenuto in Russia. La cantante americana e ex moglie dell’artista pugliese ha utilizzato i social network per chiarire la propria posizione, definendo la performance del cantante fuori luogo e fuori contesto: “Non è né il luogo, né il momento di cantare Felicità“. Scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

La reazione di Romina Power e la difesa di Al Bano

In una storia su Instagram, Romina Power ha chiarito di aver rifiutato di partecipare all’evento e di prendere le distanze dalle scelte dell’ex marito.

“Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa” ha scritto, sottolineando come la situazione internazionale richieda sensibilità e buon senso.

Romina Power Albano Carrisi

Le parole di Romina Power arrivano dopo l’esibizione di Al Bano al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, dove l’artista ha interpretato alcuni dei suoi brani più iconici come Felicità, Sharazan, Libertà e l’aria Va, pensiero dal Nabucco di Verdi.

Le polemiche e la reazione del pubblico

Al Bano, dal canto suo, si è difeso affermando di aver partecipato al concerto come “messaggero di pace” e di aver cantato per portare serenità al pubblico. Intervistato da Rai 1, ha detto: “Sono qui per la pace. Ormai fanno polemiche su tutto, ma poi per cosa? Io faccio solo il mio mestiere“.

La presa di posizione di Romina Power ha scatenato un ampio dibattito online e mediatico che ha diviso l’opinione pubblica. Da una parte chi condivide la decisione dell’artista americana di dissociarsi dall’esibizione, dall’altra chi appoggia Al Bano e la sua volontà di portare un messaggio di pace.