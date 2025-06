Una risposta di Al Bano al Tg1 sulla guerra tra Russia e Ucraina ha generato un certo imbarazzo. Ecco le parole dell’artista.

Aveva già spiegato la propria posizione in merito al concerto che avrebbe tenuto in Russia e adesso l’ha ribadita. Stiamo parlando di Al Bano che ha portato avanti l’evento musicale a San Piertroburgo che lo ha visto protgonista e al Tg1, al netto di una gaffe che ha fatto discutere, ha ribadito la sua intenzione di mandare un messaggio di pace con la sua voce e, appunto, con la sua musica.

Al Bano e il concerto in Russia

Criticato aspramente per aver accettato di tenere un concerto in Russia in questo periodo di conflitto con l’Ucraina, Al Bano, con grande professionalità, ha deciso comunque di andare avanti con il suo lavoro e di sfruttare l’occasione per mandare un messaggio di pace. Questo, infatti, il suo desiderio e il suo intento con tale evento.

Al Bano Carrisi – www.donnaglamour.it

“Chi ama la pace deve agire anche attraverso la musica”, aveva detto prima del concerto l’artista di Cellino San Marco. “E vado per parlare di pace. Invocare la pace. Cantare la pace. Perchè con la pace c’è vita, con la guerra sappiamo quello che succede: molte mamme non rivedranno i loro figli”, erano state le sue dichiarazioni.

La gaffe sulla guerra: il video

Detto, fatto. L’artista ha svolto il concerto con grande maestria e al Tg1 ha ribadito appunto tale “mission“, anche al netto di una particolare gaffe che è presto diventata virale anche sul web. Il buon cantante di Cellino San Marco, infatti, ribadendo di non essere spinto dall’importante cachet ma solo dalla volontà di fare musica e lanciare un messaggio di pace, ha detto: “Tu accendi il televisore in Italia e sembra che qua ci sono bombe e cannoni da tutte le parti. A te risulta?”.

Una frase che ha trovato la pronta replica della giornalista del telegiornale che, evidentemente anche con un pizzico di imbarazzo, ha sottolineato: “Ma non è qui la guerra“, con riferimento, ovviamente, al fatto che la battaglia si stia combattendo in Ucraina e non in Russia.