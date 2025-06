Seguitissima, amatissima e con un grande successo, ecco Elodie tornare a far parlare per un particolare gadget apparso sul suo shop.

I recente concerti di Elodie sono stati un successone tanto da portare la cantante e il suo corpo di ballo a concerdersi qualche giorno di relax tutti insieme in una location mozzafiato. Niente di strano e, infatti, a far parlare adesso non sono state le perfomance dell’artista bensì un particolare gadget presente sul suo shop che fa seguito ad un altro apparso in passato.

Elodie e le mutande “1 2 3 alza”

Bellissima e bravissima ma anche estremamente provocante, non solo con la sua musica e le sue performance ma anche a livello di “marketing”. Elodie, infatti, già da tempo, in occasione dei suoi album aggiorna il personalissimo shop dove i fan possono acquistare svariati gadget. In passato la donna aveva fatto parlare per delle mutande particolari.

Era il 2023 quando la cantante aveva messo in vendita dei boxer da uomo ispirati al brano “Bagno di mezzanotte“ sul suo shop. Niente di male se non fosse che su questo indumento ci fosse scritto un verso volutamente ambiguo e piccante: “1, 2, 3 alza“.

Il nuovo gadget con la scritta osè: i dettagli

Adesso, in occasione del brano “Black Nirvana”, ecco il bis. Dando uno sguardo allo shop online dell’artista sono disponibili dei boxer altrettanto provocanti con una nuova scritta decisamente “osè”. Quale? “E poi scendo giù“. Il capo fa parte della collezione 2025 e costa la bellezza di 20 euro. I più curiosi possono anche andare a vedere le caratteristiche dell’indumento: prodotto di alta qualità con stampa digitale; vestibilita regular; spedizioni previste in circa 10 giorni lavorativi; i prodotti originali di Elodie puoi trovarli solo su questo sito o all’interno dei live. Insomma i fan della cantante possono davvero garantirsi un gadget utilizzabile ogni giorno e sicuramente molto originale.