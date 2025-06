Potrebbe essere in corso quantomeno una conoscenza tra Sophie Codegoni e un calciatore. Sui social alcuni indizi e segnalazioni.

Dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano e le note vicende che hanno visto coinvolta anche la giustizia, Sophie Codegoni sembrava aver ritrovato il sereno con Nicolò Fagioli. Niente di tutto questo. Anche quella presunta storia è giunta alla fine e ora il tormentone è ripartito. Infatti, ci sarebbero nuove indiscrezioni con tanto di segnalazioni che riguarderebbero un altro giocatore… Andrea Petagna.

Sophie Codegoni e Andrea Petagna: cosa sappiamo

Sono ore particolarmente movimentate in tema gossip per Sophie Codegoni che sarebbe stata pizzicata in compagnia di Andrea Petagna, calciatore ben noto di Serie A ma anche alle cronache rosa. Non è dato sapere, ancora, quale sia il vero rapporto tra i due ma secondo alcune segnalazioni entrambi sarebbero stati visti insieme.

Sophie Codegoni – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo sui social è stata sganciata una vera e propria “bomba” relativa alla vita privata dei due ragazzi. A fare riferimento alla presunta conoscenza tra i due sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza che hanno rilanciato alcune segnalazioni ricevute.

La foto poi rimossa

Tutto è partito quando agli esperti di gossip sono arrivate due segnalazioni da parte di alcuni utenti, che sembrerebbero dimostrare come Sophie e Petagna si trovassero insieme negli stessi luoghi. Non solo. Pare che il calciatore abbia mostrato una foto nelle proprie stories Instagram nella quale era presente anche la figlia della Codegoni. Proprio tale immagine sarebbe poi stata prontamente rimossa perché, probabilmente, pubblicata per errore. “Pare che sia nata una nuova coppia”, ha scritto la Marzano. Anche Venza si è domandato: “Nuova coppia?”.

Al momento nessuno dei diretti interessati si è pronunciato e probabilmente non lo farà. Quello che è certo è che il caso della foto rimossa potrebbe far parlare anche in futuro visti i precedenti che riguardano la storia passata della bella Sophie.